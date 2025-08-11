Chile vence a Cuba y ambos acceden al clasificatorio para el Mundial de Catar 2027

Al final de la primera mitad, los chilenos ya habían remontado el marcador para colocarse por dos puntos arriba 33-31.

El equipo de la Isla entra el el grupo D, donde competirá con Argentina, Uruguay y Panamá

Santiago de Chile/La selección de baloncesto de Chile venció este domingo por 78-74 a la de Cuba en el cierre del preclasificatorio de las Américas, que se disputó en la ciudad de Valdivia, y donde ambos equipos sellaron sus cupos a los Clasificatorios para la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027.

Los quintetos chileno y cubano finalizaron en la primera y segunda posición del Grupo B, en el que también compitieron Ecuador y El Salvador en el Coliseo Antonio Azurmendi, ubicado a 850 kilómetros de Santiago.

Las cuatro selecciones lucharon por dos boletos para entrar al certamen de 16 selecciones americanas que otorga siete plazas al Mundial de Catar, y que se desarrollará en seis fechas entre noviembre de 2025 y febrero de 2027.

Al finalizar como líder, Chile quedó ubicado en el Grupo C de la eliminatoria al Mundial en el que jugará ante Brasil, Venezuela y Colombia, mientras que Cuba lo hará en el D ante Argentina, Uruguay y Panamá.

Los ecuatorianos y salvadoreños quedaron eliminados al perder sus dos primeros duelos ante los líderes.

Las posiciones finales se definieron en un vibrante partido en el que el conjunto chileno defendió su localía, imponiéndose por cuatro tantos luego de que los cubanos arremetieran sobre el final.

Los isleños comenzaron el primer cuarto imponiéndose por 21-12 liderados por el pívot del Maccabi Tel-Aviv Jasiel Rivero, quien terminó siendo el máximo anotador del encuentro con 25 puntos, siete rebotes y dos asistencias.

Al final de la primera mitad, los chilenos ya habían remontado el marcador para colocarse por dos puntos arriba 33-31, con una buena labor colectiva que estuvo comandada por el centro Felipe Haase, quien terminó el duelo con 21 tantos en total, cuatro rebotes y una asistencia.

Los locales mantuvieron el ritmo en el tercer cuarto que se llevaron por 25-20, convirtiendo importantes triples con once puntos aportados por Hasse, que les permitieron seguir liderando el marcador global por 58-51.

Cuba quiso sorprender en el último tramo anotando más puntos, incluso logrando ponerse arriba por un tanto luego de igualar la pizarra por 67-67.

Los chilenos, no obstante, respondieron para volver a consolidar su ventaja con siete puntos aportados por el escolta del Paris Basketball Sebastián Herrera, quien finalizó el partido con 15 tantos, cuatro rebotes y cuatro asistencias.

La otra zona del preclasificatorio se disputó en México, donde la selección local y Jamaica se quedaron con los otros dos cupos.