Con cinco medallas de oro en judo, Cuba compensa sus derrotas en béisbol en los Panamericanos

Cuba, reconoce la prensa oficialista, consiguió lo "indecible" en judo en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile al ganar este martes la medalla de oro en el evento por equipos a Brasil. Un día antes Iván Silva (en la categoría de 90 kg), Idalys Ortiz (78 kg) y Andy Granda (más de 100 kg) habían sido un bálsamo para las autoridades deportivas cuya delegación, diezmada por las fugas, suma 12 oros, 6 platas y 7 bronces en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. Su aspiración de conseguir entre 18 y 22 preseas doradas sigue adelante.

"Nadie como los grandes para afrontar los grandes retos y regalar las grandes victorias", publicó el medio oficialista Jit. Aunque la Federación Cubana y el Comisionado Nacional celebran cinco medallas –las tres de Silva, Ortiz y Granda, además del oro de Maylín Del Toro (63 kg) e Idelannis Gómez (70 kg), el pasado domingo, y el bronce de Orlando Polanco, el sábado–.

Reseñable la actuación de Idalys Ortiz, que hace dos años metió reversa a un posible retiro y, como ella ha reconocido, se encuentra al 60% de su nivel, al superar 10-0 a la colombiana Brigitte Carabali. "Cuando yo hablo no lo hago como decimos 'por boca de ganso', si lo dije (que no se retiraba) fue porque creía que podía, que ganar cuatro medallas de oro era posible", dijo al final del evento, y su optimismo la llevó a pensar que en los Juegos Olímpicos de París "no será la excepción".

Se trata de la cuarta medalla de oro de Ortiz en la disciplina, con lo que igualó a su compatriota Driulis González, la campeona en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata (1995), Winnipeg (1999), Santo Domingo (2003) y Río de Janeiro (2007).

Iván Silva revalidó la medalla conseguida en los Panamericanos de Lima 2019 tras vencer al brasileño Rafael Macedo por ippon (descalificación). Dedicó el oro a su madre. "Mi mayor motivación. Y como ella dice, soy su única esperanza".

Por su parte, Andy Granda superó al chileno Francisco Solís a través de la ippon y también repitió lo conseguido en Lima.

En Chile, Cuba no pudo exorcizar los fracasos en el béisbol. Quedó fuera de las medallas. En el evento, la única victoria de los cubanos fue ante Colombia, con marcador de 4-3. Le siguieron tres juegos consecutivos con derrotas ante Venezuela, Brasil y República Dominicana, provocando una debacle inesperada.

El deporte considerado patrimonio cultural en la Isla no gana el oro en los Panamericanos desde la edición de Río de Janeiro 2007. En Santiago de Chile se dio "otro capítulo de una novela sin guión claro, de una crisis que lleva varios años aquejando un deporte que, para Cuba, es una forma de vida", publicó Play Off-Magazine.

La nota de este medio deportivo insistió en que esta serie de tumbos "no puede ser ignorada" y consideró que "es hora de tomar acción y escribir el próximo capítulo lleno de resiliencia y victoria sobre las adversidades".

Sin embargo, las fugas siguen marcando a la pelota cubana. De los 20 atletas que representaron a la Isla en el pasado Mundial Sub-15 sólo quedan cuatro en el país. El más reciente en salir fue el pícher granmense Mailon Batista que ahora se encuentra en República Dominicana.

"Esos números demuestran el estado de desesperación de los jugadores jóvenes y sus familias", publicó el periodista Francys Romero en Béisbol FR! El Estado cubano no ha podido proveer de un futuro a los ciudadanos.

Este lunes otros dos peloteros, Samuel Martí y Alberto Hecheverría, integrantes de la Sub-23, según confirmó el mismo comunicador, se encuentran en México en busca de una oportunidad con alguno de los equipos de las Grandes Ligas de EE UU.

En los Panamericanos, que comenzaron el 20 de octubre y culminan el próximo 5 de noviembre, ha estado presente el activismo. El cubano Damián Montes de Oca Iglesias fue golpeado por pedir "libertad" para la Isla por el cuatro veces campeón olímpico en lucha grecorromana, Mijaín López. La agresión se dio en las gradas del estadio Bicentenario Cerrillos el día en que Cuba perdió 2-4 ante Brasil.

Pese a que Montes de Oca denunció la agresión, el cubano culpa al Gobierno de Gabriel Boric de encubrir al campeón olímpico luego de haber sido denunciado.

Mientras que la actuación de los pugilistas respondió con el oro del doble campeón olímpico cubano Julio César La Cruz (92 kg), que el viernes pasado se convirtió en el primer boxeador con cuatro oros panamericanos al ganar al brasileño Keno Machado. Además de la tercera corona que sumó Arlen López (80 kg) al vencer al brasileño Wanderley Pereira. A ellos se sumaron la plata de Saidel Horta (57 kg) y Fernando Arzola (92).

Durante los enfrentamientos de pugilistas, varios activistas portaron pancartas y banderas en las que se leía: "Abajo la dictadura". "Libertad para los presos políticos". A pesar de que fueron expulsados del recinto, lograron su cometido.

