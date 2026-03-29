Continúa la presencia cubana en la Primera División del fútbol español

Matanzas/El pasado 15 de marzo, durante la disputa de la jornada 28 de la Primera División del fútbol español, el RCD Mallorca convocó ante el RCD Espanyol al jugador Leo Sánchez, de raíces cubanas. Aunque el defensor nacido en Italia, hijo de padres cienfuegueros, no vio minutos en dicho encuentro, el simple hecho de ser llamado al primer equipo mallorquín en una competición oficial a sus 20 años ya constituye un hito para su carrera, además de un premio a su regularidad con el Mallorca B en Tercera RFEF. Sin embargo, no es la primera vez que la herencia cubana dice presente en LaLiga.

Desde su inauguración en 1928, la máxima categoría del balompié en España ha visto pasar a futbolistas nacidos en Cuba, con nacionalidad cubana o de padres cubanos.

El primer caso es el del defensor Benito Miró, nacido en suelo catalán. Jugó dos partidos en Liga con el Espanyol en la campaña 1932-1933. El 4 de diciembre de 1932 colaboró en la victoria 2-0 sobre Arenas de Guecho, y siete días después, el 11, disputó el 2-1 sobre Racing de Santander.

David Tolo, historiador del Espanyol, explicó sobre Benito Miró que, “a pesar de haber nacido en Sant Feliu Guíxols, también tenía la nacionalidad cubana, donde desarrollo buena parte de su vida futbolística. Previo a su marcha al país caribeño, había jugado en el Ateneu Deportiu Guíxols. Llegó al RCD Espanyol después de jugar siete temporadas en el Fortuna SC de La Habana. Tras su corta estancia, marchó al Casal FC de Sant Feliu Guíxols (1933-1934), y pasó posteriormente al Calella, donde jugó dos temporadas (1934-1936)”.

En 1939, se incorporó a las filas del Real Madrid. Con el conjunto blanco, el atacante sumó 121 apariciones ligueras con 57 goles

Otro caso es el de Jesús Alonso Fernández, quien nació en La Habana en 1917. Su primera incursión en liga data de la campaña 1934-1935 con el Real Oviedo. En ese certamen jugó cuatro encuentros y terminó con dos goles, producto de un doblete en una goleada 4-1 sobre Arenas de Guecho. Más tarde, en 1939, se incorporó a las filas del Real Madrid. Con el conjunto blanco, el atacante sumó 121 apariciones ligueras con 57 goles hasta su salida de la institución en 1949. Sus campañas más goleadoras en la máxima competición doméstica fueron la 1940-1941 y la 1941-1942, ambas con 11 anotaciones. El 28 de diciembre de 1947 anotó el primer gol oficial en el histórico Estadio Santiago Bernabéu. Ese día, el Real Madrid aplastó 5-1 al Athletic Club de Bilbao, en disputa de la Primera División.

En tanto, Francisco Arencibia, mediocampista nacido en Alquízar, Cuba, e hijo de migrantes canarios, participó en nueve temporadas de Primera División con Atlético de Madrid, entre 1935 y 1947, en las que respondió con 41 goles en 113 partidos, según el sitio Transfermarkt. Se adjudicó par de títulos de España consecutivos entre 1939 y 1941, cuando su club se llamaba Athletic-Aviación. En el correspondiente al certamen 1940-1941, Transfermarkt le registra ocho goles en 22 encuentros, incluidos par de dobletes, uno ante el Valencia, el 26 de enero de 1941, y otro ante el Hércules, el 9 de febrero de ese año. Es el único cubano campeón en Liga Española.

A la lista se suma Mario Inchausti. Aunque el portero de Caibarién, provincia Villa Clara, perteneció al Real Madrid de 1940 a 1942, solo disputó la categoría dorada del fútbol español con Real Zaragoza en la 1939-1940. Con los maños jugó 22 partidos, con 40 goles recibidos y cinco presentaciones con la puerta a cero. Inchausti también perteneció al Real Betis en algún momento de la campaña 1940-1941, pero el cuadro andaluz estaba en Segunda División en aquel momento.

Otro jugador fue Ramon Hómedes. El volante nacido en La Habana en 1919 jugó en el FC Barcelona entre 1935 y 1942. Contando compromisos no oficiales, registró 69 partidos con 28 goles para la causa blaugrana. Sin embargo, en Liga solo estuvo sobre la cancha en 17 juegos correspondientes a la temporada 1939-1940, en los que anotó un gol en la derrota 1-3 ante el Valencia el 3 de marzo de 1940.

El volante nacido en La Habana en 1919 jugó en el FC Barcelona entre 1935 y 1942

Otro jugador cubano en el Barça fue Joan Muntaner, quien nació en el municipio de Chaparra, en 1917. Su debut en Primera División ocurrió en la 1939-1940, torneo en el que apenas sumó nueve encuentros, pero, tras esa temporada, el mediocampista fichó por Deportivo de La Coruña. Muntaner permaneció en el club gallego entre 1940 y 1946. En ese equipo, de 1941 a 1945, tuvo la posibilidad de dejar su huella en cuatro torneos de Liga. Hizo tres goles para el Dépor en 38 encuentros de categoría dorada.

En el listado se agrega el nombre de Francecs Betancourt, un atacante reconocido como el primer jugador de raza negra en disputar partido oficial con el Barça. Nacido en Badalona en 1913, su padre era de Santiago de Cuba, y llegó al elenco culé ya con 29 años. Vistió de blaugrana en las temporadas de Liga de 1942-1943 y 1943-1944, en las que marcó tres goles en 13 desafíos. Su debut en Primera División fue ante Real Madrid el 27 de septiembre de 1942 y, casualmente, su último partido en Liga también fue un clásico ante los merengues, el 9 de abril de 1944.

Ya en este siglo se registra el caso Christian Joel Sánchez. El portero de 26 años, nacido en La Habana, ha sido ficha del Sporting de Gijón de Segunda División a lo largo de toda su carrera. Sin embargo, en la 2021-2022, estuvo cedido en el AEK Larnaca de Chipre, y en la 2022-2023, en el Celta de Vigo. Con estos últimos jugó 25 partidos para su filial, pero también lo convocaron para 13 partidos de Primera División, incluso ante Barcelona y Atlético de Madrid, sin acumular minutos al máximo nivel.

Otro joven, Alberto Moleiro, de 22 años, es un extremo de padre cubano que deslumbra con el Villarreal por su verticalidad partiendo desde el sector izquierdo. Esa calidad ya la mostraba desde que formaba parte de UD Las Palmas. Con el conjunto canario, del que es canterano, había obtenido el ascenso a Primera en 2023. Y en el verano de 2025, recaló en el Submarino Amarillo. Sumando su accionar con ambas escuadras hasta el momento, lleva 91 partidos en Liga con 18 goles y 8 asistencias.

Finalmente, Alejandro Jay, un lateral de 23 años de padre guantanamero que nunca olvidará lo que vivió el 18 de octubre de 2024, cuando el Deportivo Alavés le convocó a un partido de Liga ante Real Valladolid. Jay venía de varios años en el filial de Real Zaragoza. A comienzos de la 2025-2026, el Alavés lo cedió al NK Istra 1961 del fútbol croata. Allí no encontró acotejo y, actualmente, defiende los colores del CE Europa de Primera RFEF, de la tercera categoría de España.