Cuba consigue otras 10 plazas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Con los logros conseguidos en taekwondo, la Isla suma cerca de 300 atletas clasificados al evento próximo en Santo Domingo.

La Habana/Cuba conquistó este domingo otras 10 plazas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que se desarrollarán entre el 24 de julio y el 8 de agosto en Santo Domingo. La selección de taekwondo en República Dominicana terminó con la conquista de las medallas de oro de Kelvin Calderón (en la categoría de 80 kilogramos) y las de plata de Marlyn Pérez (53 kg), Tamara Robles (57), María Fernanda (62), Elianet Crespo (+73) y Yoikel Goicochea (+87). Además, otros dos segundos lugares por equipo en categoría mixta TK3 y poomsae, y preseas de bronce a Kevin Vicente (54 kg), Anaisel León (67) y Brayan Cantero (68).

Con los logros conseguidos en taekwondo por los cubanos en el Abierto de Grado 1, la Isla suma cerca de 300 atletas clasificados, que le garantiza presencia en al menos 21 deportes, entre ellos, béisbol, fútbol, hockey, voleibol (sala y playa), taekwondo y raquetbol.

Pese a los boletos en taekwondo, el año pasado la disciplina obtuvo resultados raquíticos, destacando sólo el oro conseguido por Yoikel Daniel Goicochea y el bronce de Anaisel León en los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción.

La mejor actuación de Cuba en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe fue en Veracruz (2014)

Una denuncia en febrero pasado por el portal LMS reporta desveló que los atletas sufren “maltrato físico, verbal y psicológico por parte de entrenadores”. Se acusa a los preparadores Chanki, Denka, Arnoi y Anaisa de “otorgar plazas a quienes pagan por ellas o que tienen relaciones personales con los formadores, en lugar de a quienes las merecen por resultados”.

El mismo medio acusa al comisionado nacional y presidente de la Federación Cubana de Taekwondo, Iván Fernández Quirós, de personajes “sin méritos” deportivos. Se señala el caso de Chanki, al “pasar de ser DJ a entrenador nacional sin justificación técnica, a cambio de favores y control sobre el colectivo”.

A Fernández se le responsabiliza de que los atletas “no reciban dietas en viajes, se les prive de implementos deportivos y módulos, a pesar de existir donaciones”. Además, el federativo es señalado por “expulsar a atletas con condiciones para beneficiar a hijos de amigos o familiares”.

El nepotismo, asegura LMS reporta, ha llevado a varios atletas a “salidas forzadas y la baja en el rendimiento de los jóvenes”.

La Isla suma cientos de atletas clasificados para un evento cuya mejor actuación fue en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que tuvo lugar en Veracruz (2014), donde dominó el medallero con 123 medallas de oro, 66 de plata y 65 de bronce, superando las expectativas.