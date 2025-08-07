Cuba apuesta a colocarse entre los cuatro primeros en los Juegos Panamericanos Junior

Uno de los principales exponentes es el pesista Emanuel de la Rosa, quien competirá en la categoría de los 79 kilogramos.

La Habana/Las autoridades deportivas cubanas pretende ubicar a su delegación entre las cuatro principales naciones en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, en Paraguay. La Isla estará representada por 231 atletas, dentro de los cuales sobresalen tres figuras con aspiraciones a conquistar medallas de oro.

Uno de los principales exponentes es el pesista Emanuel de la Rosa, quien competirá en la categoría de los 79 kilogramos. Su historial competitivo lo coloca como favorito, al haber sido triple campeón continental juvenil Sub-13 y ganador de tres medallas doradas en el Campeonato Panamericano Juvenil celebrado en marzo pasado en La Habana. En esa cita, registró 140 kg en el arranque y 170 kg en el envión, acumulando un total de 310 kg en el biatlón.

En el apartado femenino, la esperanza está puesta en la velocista Yarima García, quien participará en los 100 y 200 metros planos, además del relevo 4x100 metros. Su proyección internacional creció tras alcanzar el séptimo lugar en el Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo en Cali 2022. Sus mejores registros personales son 11.32 segundos en los 100 metros y 23.36 segundos en los 200 metros.

El tercer nombre destacado es el también velocista Reynaldo Espinosa, quien correrá las mismas pruebas que García en la rama masculina: 100, 200 y relevo 4x100 metros. Espinosa ya cuenta con experiencia en el podio panamericano, tras obtener la medalla de plata en los Juegos de Santiago 2023 junto a sus compañeros Rogelio Amores, Yaniel Carrero y Shainer Rengifo, con un tiempo de 39.68 segundos, siendo superados únicamente por el equipo brasileño que cronometró 38.68.

Con una delegación más numerosa que en la edición de Cali 2021 —donde participaron 212 atletas—, Cuba intentará superar el quinto lugar alcanzado entonces, cuando acumuló un total de 70 medallas: 29 de oro, 19 de plata y 22 de bronce.