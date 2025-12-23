Cuba culpa a la “política hostil” de EE UU de su exclusión de la Serie del Caribe

El comisionado de la Confederación, Juan Francisco Puello, dice que la inclusión de la Isla depende del comité organizador

La Habana/Cuba culpa a Estados Unidos de su exclusión de la Serie del Caribe que se jugará entre el 1 y 7 de febrero en Guadalajara, México. Según un texto publicado por el oficialista Granma, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (Cbpc) no tiene poder de decisión por estar vinculada con las Grandes Ligas de EE UU, perteneciente a un país que mantiene una “política hostil” con la Isla.

El equipo cubano, junto con Colombia, había sido anunciado como invitado en julio pasado por el presidente de la Liga Venezolana Giuseppe Palmisano para el evento que tendría lugar en Caracas y La Guaira. Sin embargo, luego de que México, Puerto Rico y República Dominicana declinaran participar en Venezuela, la Cbpc y sus ligas afiliadas votaron por trasladar la sede al Estadio Panamericano de Jalisco, decisión que dejó fuera a la Isla.

La ausencia de Cuba en el evento, consideró el periodista Francys Romero, “saca a la Isla del mapa y ahora se quedará sin torneos para probar a sus jugadores antes del Clásico Mundial”.

La ausencia de Cuba en el evento, consideró el periodista Francys Romero, “saca a la Isla del mapa y ahora se quedará sin torneos antes del Clásico Mundial”

El medio especializado Dporto Sports Media destacó en su espacio en Facebook: “Lamentablemente con una Serie Nacional en crisis, sin una liga profesional y con sedes ya definidas en Hermosillo 2027 y Miami entre 2028 y 2030, el futuro de la participación cubana en la Serie del Caribe se presenta cada vez más complejo, con más sombras que certezas”.

El mismo espacio precisó que “la idea de que Cuba sigue siendo el eje del béisbol caribeño pertenece al pasado. Sus recientes actuaciones en la Serie del Caribe han sido discretas y no generan atractivo para la afición actual”.

La Federación Cubana de Béisbol consideró “irrespetuosa su exclusión” del evento, aunque reconoció que “la invitación recibida se generó desde Venezuela, en su condición de sede original”.

Este martes el comisionado de la Cbpc, Juan Francisco Puello Herrera, dijo que “todavía puede haber oportunidad de que la Isla participe en esta Serie del Caribe”. La inclusión del equipo, subrayó, “va a depender del organizador”, que pasó a ser la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

El comisionado de la Cbpc, Juan Francisco Puello Herrera, dijo que “todavía puede haber oportunidad de que la Isla participe en esta Serie del Caribe”

Cuba reclama ser fundadora del evento. “La Serie del Caribe, que se inició en La Habana en 1949, y la Cbpc, que nace en 1948 en la misma ciudad, son el fruto del prestigio y de la idea del béisbol cubano”, publicó Granma.

Lo que omite el medio oficialista es que se desvinculó de la Cpbc en la década de 1960 después de que, según el oficialismo, les “frustraron ser sede de un evento en La Habana y lo entregaron a la ciudad de Miami”.

Ante el cambio de sede y su exclusión, la Liga Venezolana propuso ante la Asamblea de Presidentes un torneo 2026 con ocho equipos, incorporando como invitados a Panamá, Colombia, Curazao y Cuba, apoyándose en la posibilidad de jugar hasta cuatro partidos diarios y en el uso de dos sedes, Caracas y La Guaira, como ocurrió en 2023.