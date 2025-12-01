Cuba depende de Marco Rubio para estar en el Clásico Mundial de Béisbol

Hasta el momento, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac) aún no ha autorizado la participación de la representación de Cuba.

La Habana/La participación de Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 está en manos del Departamento de Estado estadounidense, encabezado por Marco Rubio. La posibilidad se centra en que esa dependencia determine que el evento es de carácter “mayor”, como lo son un Mundial de Fútbol o los Juegos Olímpicos, explicó en su portal Pelota Cubana USA.

El mismo medio especializado explicó que “los atletas, entrenadores y personal esencial” pueden recibir documentos para certámenes de menor trascendencia, pero depende del secretario de Estado otorgarlos o negarlos. “El equipo cubano está atrapado en una realidad creada por el propio régimen, un sistema que durante décadas ha mezclado política, control y censura con el deporte”, agregó.

El ejemplo más cercano es el de las selecciones de Irán y Haití, que lograron su clasificación a la Copa del Mundo de fútbol aunque EE UU los tiene, como Cuba, en el listado de países que representan un riesgo para su seguridad. Los futbolistas, entrenadores y equipo de apoyo recibirán visas para participar en el Mundial, sin embargo, a la delegación del representativo iraní les negaron documentos para asistir al sorteo del próximo 5 de diciembre, en que se definirán los grupos y rivales, por lo que amenazaron con boicotear la ceremonia y no asistir.

EE UU ha recurrido a la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad para negar el visado a equipos cubanos. En junio las voleibolistas cubanas del equipo nacional recibieron una carta en que señalaba que en apegó a dicho apartado “no eran elegibles para la otorgación de visado” y quedaron fuera la Final Four de Norceca.

En mayo pasado, el presidente del Comité Olímpico de la Isla, Roberto León Richards, y otros dirigentes no pudieron participar en reuniones de Panam Sports, el organismo olímpico de América.

La única aprobación es la del presidente del Clásico Mundial de Béisbol, Jim Small, que durante la presentación del trofeo en San Juan, Puerto Rico, lanzó un escueto comentario: “Cuba estará en el terreno en marzo”. Sin embargo, las palabras no son una garantía para la Isla, que no se ha pronunciado sobre las palabras del directivo.

Un referente adicional lo marca la parte comercial. New Era lanzó esta semana su colección de gorras de las selecciones que serán parte del Clásico Mundial. En los artículos es notoria la ausencia de la de Cuba. “Esto ha generado una ola de comentarios en redes y mucha especulación sobre la incertidumbre que todavía rodea la participación cubana”, advirtió Pelota Cubana USA en su espacio en Facebook.

El manager cubano Germán Mesa tiene contemplados a Yoan Moncada, Andy Ibáñez, Andy Pagés y Daysbel Hernández en caso de ir al Clásico. Además de talentos que militan en clubes de las Ligas Menores de EE UU. Entre los que figuran: Ernesto Martínez Jr., Omar Hernández, Yiddi Cappe, Alexander Vargas, Jan Hechavarría y Víctor Labrada.