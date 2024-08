Cuba gana su sexta presea en París y se sitúa en el puesto 20 del medallero

La Habana/El cubano Luis Alberto Orta, que forma parte de la delegación de la Isla, alcanzó el bronce en la categoría de los 67 kilos de lucha grecorromana tras vencer este jueves al armenio Slavik Galstyan, que llegó a la justa olímpica ostentando el actual título de campeón mundial.

Durante el partido por el tercer lugar de los Juegos Olímpicos de París, Orta mostró su habitual combatividad, y antes de que terminara el primer minuto ya superaba con dos puntos a su rival.

El cubano se mostró incómodo durante algunos pasajes, pero gracias a la pasividad de Galstyan, terminó la primera mitad del combate con ventaja de 5-0. El segundo período transcurrió similar al primero, con Orta atacando a su rival todo el tiempo, lo que le permitió marcar otro par de puntos y dejar definida la pelea que terminó con un amplio margen de 7 a 0 a su favor.

Con esto, la delegación cubana suma su sexta presea en los Juegos Olímpicos, lo que sitúa a la Isla en el lugar 20 del medallero de París. La lucha, en particular, acumula cuatro preseas –tres de ellas en el estilo grecorromano–, con el oro obtenida por Mijaín López como la más representativa, al ser la quinta consecutiva en su carrera.

De momento, Cuba tiene en el canotaje a una de sus últimas esperanzas de seguir subiendo al podio en estos Juegos Olímpicos. La joven de 22 años, Yarisleidis Cirilo, es una de las líderes de la temporada y la actual campeona del mundo de C1 femenino a 200 metros.

Por lo que se espera que, si logra acercarse o superar sus mejores marcas, podría llevar a la delegación de la Isla a conseguir su tercera medalla de oro, junto a la de López en lucha y la de Erislandy Álvarez en boxeo.

Yarisleidis Cirilo es la favorita para llevarse el oro en su división / Swing Completo

Este jueves Cirilo saltó a las aguas del Río Sena en el cuarto carril del quinto grupo. A pesar de no tener una buena arrancada en los primeros metros, salió primera en la prueba. La cubana cruzó la meta con un tiempo de 45,94 segundos y pasó de manera directa a semifinales, que tendrán lugar este sábado.

Junto a Cirilo, también buscó llegar a las semifinales otra cubana, Yinnoly López, de apenas 17 años, pero no lo logró. La joven promesa del piragüismo en Cuba no pudo clasificarse directo a las semifinales y, durante su participación en los cuartos de final, cruzó la meta en el quinto puesto con un registro de 48,76 segundos que no le permitieron avanzar en la competición.

No obstante, no todo marcha bien para los cubanos que compiten en París. El deportista exiliado Yasmani Copello, de 37 años, anunció su retiro del atletismo este miércoles en redes sociales. El velocista, que representaba a Turquía, no se presentó a la serie de repechaje para buscar un lugar en semifinales y agradeció a Cuba “por crear esta máquina de correr”.

Copello expresó de manera explícita su decisión y agregó que anunciaba su retiro “con lágrimas en los ojos, pero de mucha alegría”. Detalló además que ha disfrutado el atletismo “al máximo nivel año tras año” de su carrera y se despide “muy feliz”.

La vida del nacido en La Habana fue compleja en sus inicios, debido a que en la Isla no contó con las oportunidades necesarias para desarrollar su talento en las pistas. Las autoridades atléticas cubanas no confiaron en el vallista y en 2010 fue dado de baja de la selección nacional. Tras dejar Cuba, Turquía lo acogió en 2013 y sus éxitos fueron en ascenso. El atleta conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, así como la de plata en el Mundial del 2017.