Cuba llega débil al Clásico Mundial, con solo dos peloteros de Grandes Ligas

Matanzas/La noche del pasado jueves subió la temperatura en una Isla sacudida por el frío. Cuba oficializó su nómina definitiva al Clásico Mundial de Béisbol 2026 y, tras el anuncio, sucedieron interminables debates entre aficionados, prensa y especialistas.

Solo dos peloteros activos en las Grandes Ligas del sistema MLB aparecieron en el róster de 30, Yariel Rodríguez y Yoán Moncada. A ellos se sumaron otros ocho que vieron actividad en Ligas Menores durante 2025: los lanzadores Naykel Cruz, Pedro Santos, Emmanuel Chapman, Daviel Hurtado y Denny Larrondo, además de los jugadores de cuadro Yiddi Cappe, Alexander Vargas y Malcolm Núñez.

A primera vista, el róster luce bastante débil si se compara con el resto de las selecciones participantes, que buscan llevar la mayor cantidad de atletas posibles insertados en la mejor pelota del mundo. Además, Cuba comparte grupo con Canadá, Colombia, Puerto Rico y Panamá. A priori, vencer a boricuas y canadienses luce complicado. No obstante, en el deporte nada está predestinado y hay que jugarlo.

Asimismo, la conformación de un Equipo Cuba de béisbol está sometida también a determinados filtros políticos. En ese sentido, los directivos encargados de conformar el plantel a este Clásico fueron capaces de derribar una barrera histórica. Sin embargo, no han sido borrados todos los otros tabúes en cuanto a la elegibilidad para representar a la Isla.

No han sido borrados todos los otros tabúes en cuanto a la elegibilidad para representar a la Isla

Por ejemplo, Cuba nunca había admitido el regreso al seleccionado nacional de un jugador que haya abandonado contratos bajo el control del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder). Los atletas en esta situación también eran sancionados con ocho años sin poder entrar a la Isla. Este fue el caso de Yariel Rodríguez, quien dejó su contrato con el club japonés Dragones de Chunichi, en 2023, para buscar una firma en MLB. La parte cubana le exigió públicamente 10 millones de dólares como compensación, pero el camagüeyano se mantuvo dispuesto a volver a lanzar con Cuba y fue “perdonado”.

Sin embargo, una nube de dudas persiste alrededor de lo sucedido con Yariel. ¿Se trata de una apertura real para este grupo específico de “desertores”? ¿Otros peloteros como Oscar Colás y Julio Pablo Martínez, que abandonaron contratos controlados por el Inder, también serían readmitidos? ¿Qué pasó con los ocho años sin entrar a Cuba que el gobierno habría impuesto a Yariel? Son interrogantes que la Federación Cubana de Béisbol debería aclarar.

En cuanto a otros equipos, no es casualidad que el primer pelotero anunciado por Estados Unidos para participar en el Clásico 2026 haya sido Aaron Judge. Al garantizar la presencia de su máxima estrella, el Team USA lograba un importante impacto mediático y atraer a otros beisbolistas de calidad. Es la afirmación de que toman el torneo con la mayor seriedad.

Cuba también tuvo su oportunidad de dar un golpe sobre la mesa cuando en noviembre del año pasado el padre de Zach Neto nos confirmó en entrevista exclusiva que su hijo cubanoamericano, estrella en MLB con Angelinos de Los Ángeles, tenía la intención de jugar el Clásico por la Mayor de las Antillas. Sin embargo, se interpuso un obstáculo: el gobierno no quiso convocar a un pelotero nacido fuera de Cuba.

Se interpuso un obstáculo: el gobierno no quiso convocar a un pelotero nacido fuera de Cuba

Varios jugadores, con padres o abuelos cubanos, que no nacieron en la Isla, anhelarían la oportunidad de vivir la experiencia de un Clásico Mundial. No todos tendrían la calidad para ir con Estados Unidos u otras potencias. Por ello, el Team Asere sería una opción para ellos, pero es necesario que las autoridades cambien la mentalidad en el béisbol cubano, y convocarlos para dar un salto de calidad a la plantilla. En otras selecciones, como la de fútbol, Cuba ya hizo debutar a exponentes nacidos en Europa.

Nómina de Cuba al Clásico Mundial 2026