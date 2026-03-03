Cuba pierde con Uruguay y sentencia su eliminación del Mundial de Baloncesto

Tras la caída ante Uruguay, la Isla llegará a su próximo compromiso instalada en el fondo de la llave, con un récord de 0-4

La Habana/Cuba volvió a perder este lunes en la cuarta fecha de la ronda clasificatoria rumbo al Mundial de Baloncesto de Catar 2027. La derrota ante la selección de Uruguay, por 26 puntos de diferencia, ubicó a la Isla como el segundo peor equipo de la eliminatoria en América, solo superado por Nicaragua, y le puso al borde de una eliminación anticipada para la Copa del Mundo.

El choque disputado en la Arena Roberto Durán de Panamá ante los sudamericanos exhibió a un equipo que viajó con una plantilla sin experiencia, debido a que jugadores como Jasiel Rivero, Howard Saint-Roos, Yoenki Mencía o Karel Guzmán no asistieron, por lesiones o por temas personales. Las buenas sensaciones que dejó la selección en el anterior choque frente a Panamá el pasado viernes, partido en el que cayeron 84-81, se diluyeron ante los uruguayos.

Para la segunda mitad, el equipo dirigido por Osmel Planas se desfondó y fue superado por el doble de puntos en los últimos dos cuartos, para dejar el marcador de 88-62. El uruguayo Emiliano Serres fue el jugador con más puntos del encuentro. Anotó 25 unidades, más de un cuarto de lo que generó su equipo. Del lado cubano, Pedro Bombino fue el más destacado, con 14 anotaciones y nueve rebotes. También superó la decena de anotaciones Reynaldo García (12), más siete rebotes y un tapón.

Tras la caída ante Uruguay, la Isla llegará a su próximo compromiso instalada en el fondo de la llave, con un récord de 0-4. En los tres partidos previos disputados sumó dos descalabros ante Argentina y uno frente a Panamá. Además, las derrotas, muchas de ellas por marcadores abultados, con hasta más de 50 unidades de diferencia, como sucedió con los argentinos en diciembre pasado, tienen a Cuba con marca de -97 puntos, solo por detrás de Nicaragua, que tiene -117.

El resultado ante Uruguay muestra una crisis en el baloncesto cubano. El duelo previo entre ambos se remontaba a 1999. En esa oportunidad, los sudamericanos se impusieron 87-84, como parte del Campeonato de FIBA América. Antes de ese duelo disputado en Puerto Rico, el dominio siempre había sido cubano, con victorias en cinco de seis choques disputados.

Cuba esperaba sacar mejores resultados de esta ventana de juegos. Originalmente, los duelos ante Panamá y los uruguayos se disputarían en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana, pero se cambió la sede debido a que no había condiciones para realizarla, ante la peor crisis energética que ha vivido la Isla en décadas. “Las actuales condiciones que vive el país, a raíz del recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos, dificultan la organización de este evento con la calidad que demanda, por lo cual nos vemos en la necesidad de tomar esta medida”, explicó Dalia Henry, presidenta de la Federación Cubana de Baloncesto, el pasado 12 de febrero.

Asimismo, la ex deportista agradeció a la Federación Internacional de Baloncesto “no solo por la comprensión, sino por toda la ayuda brindada para que podamos trasladarnos y efectuar los partidos en Panamá”.

Para la Isla, las acciones se reanudarán el 2 de julio, fecha pactada por el segundo cruce con Panamá, que también se disputará en la Arena Roberto Durán, mientras que, tres días después, viajará a Uruguay para enfrentar a los locales en la última fecha de la eliminatoria, en lo que será el último llamado para intentar colarse al menos al tercer lugar del grupo, para aspirar a pasar de ronda.

Cuba no clasifica a un Mundial de Baloncesto desde 1994. En esa oportunidad quedaron en el penúltimo lugar (15°), solo por arriba de Angola. Muy lejos quedó la generación dorada del baloncesto cubano de la década de los 70, que en el Mundial de 1974 en Puerto Rico logró la cuarta posición, abajo solo de potencias como la Unión Soviética, Yugoslavia y Estados Unidos, mientras que, a nivel olímpico, consiguió la medalla de bronce en Múnich 1972, superado solo por la URSS y EE UU.