Cuba sale sin medallas del Grand Slam de Judo de París

La Habana/Cuba consumó un nuevo fracaso deportivo a nivel internacional este fin de semana en París. Los ocho representantes de la Isla que disputaron el Grand Slam de Judo en la capital francesa salieron con las manos vacías, en una de las tres disciplinas que más medallas le han dado al país en la historia de los Juegos Olímpicos.

De acuerdo con la prensa estatal, ninguno de los judocas de la Isla alcanzó la tercera ronda, lejos de la disputa por algún título. Quien más cerca estuvo de una presea fue Jonathan Charón, en la categoría de 60 kilogramos. En la jornada del sábado ganó sus dos primeros combates ante dos favoritos en la competencia, el emiratí Konstantin Simeonidis y el experimentado francés Luka Mkheidze, quinto del ranking mundial y doble medallista olímpico (bronce en Tokio 2020 y plata en París 2024). Sin embargo, en su tercer duelo, que le daría la oportunidad de pelear una medalla, perdió ante el kazajo Aman Bakytzhan.

Ese mismo día, Orlando Polanco (66 kg) abrió con victoria ante el alemán Martin Setz, pero luego fue sometido por el brasileño Ronald Lima. Otro que vio actividad fue Marlon Herrera (73 kg), quien perdió en su debut ante el búlgaro Mark Hristov, mientras que, en la rama femenil, la experimentada Maylín del Toro cayó en su primer combate ante la alemana Friederike Stolze, una judoca con escaso palmarés internacional.

En la jornada dominical entró en acción Dayanara Curbelo (+78 kg), quien se enfrentó a la francesa Celia Cancán, actual campeona mundial juvenil y líder del ranking de la categoría. La judoca local mostró superioridad y venció a la cubana por ippon (el equivalente a un nocaut). También en la rama femenil peleó Lianet Cardona (78 kg), quien alcanzó la segunda ronda, luego de vencer en su primer duelo a Hajanirina Zo Andriambololona, de Madagascar. Sin embargo, en su segundo combate perdió ante Yelyzaveta Lytvynenko, luchadora ucraniana que compite bajo la bandera de los Emiratos Árabes Unidos.

En la categoría varonil, Iván Silva (100 kg) comenzó con una victoria sobre el georgiano Nika Kharazishvili, pero en la segunda ronda cayó ante el ruso Idar Bifov. Finalmente, entró en acción Andy Granda (+100 kg) –campeón mundial en 2022–. Derrotó al guineano Moustapha Fofana, por ippon, y sucumbió en el segundo turno contra el surcoreano Seungyeob Lee.

La pobre actuación este año ubicó a Cuba en el puesto 25 de 78 naciones que participaron en el evento, que dominó Japón con cinco oros, tres platas y seis medallas de bronce. El resultado fue aún peor de lo obtenido el año pasado, cuando la delegación de la Isla ganó una sola medalla en el mismo evento, con la presea de bronce obtenida por Iván Silva (100 kg). En ese torneo, el país fue el lugar 16 de entre 50 naciones que participaron.

El Gran Slam de París es una cita importante para el judo a nivel internacional, pues reparte puntos para la clasificación mundial, tanto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 como para los Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 y los Panamericanos de Lima 2027.

La nula cosecha de medallas en la disciplina ahonda la crisis deportiva que vive la Isla. Este arte marcial es la tercera fuente de títulos olímpicos para el país en su historia. De las 244 medallas que ha ganado, 37 son de judo –seis de oro, 15 de plata y 16 de bronce–, disciplina superada por el boxeo, con 78, y el atletismo, con 45.

En los últimos Juegos Olímpicos de París 2024, Cuba también salió con las manos vacías en el judo, algo que no sucedía desde la edición de Múnich 1972. Quien se quedó más cerca de ganar una presea fue Andy Granda, que cayó en la lucha por la medalla de bronce frente a Temur Rakhimov, de Tayikistán.

Las Olimpiadas pasadas significaron el peor desempeño de Cuba en la máxima justa deportiva a nivel mundial en los últimos 52 años. La Isla apenas sumó nueve medallas (dos de oro, una de plata y seis de bronce). Paradójicamente, los cubanos exiliados que compitieron por otros países también sumaron nueve preseas (una de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce).