La cubana Marifélix Sarría conquista tres medallas de plata en el mundial de pesas

La atleta superó a Ludia Montero, con dos medallas de plata en el mundial de Pattaya, Tailandia, en 2019

La Habana/“Seguiremos y vamos por más”, dijo la pesista cubana Marifélix Sarría tras conquistar este sábado tres medallas de plata en la división de más 86 en el Campeonato Mundial celebrado en Forde, Noruega. La joven de Cienfuegos dominó los 118 kilogramos (kg) en su tercer y último intento y en la prueba de envión (combinación de dos movimientos de levantamiento de pesas) controló los 157 kg en su segunda oportunidad.

Con un total de 275 kg, Sarría se convirtió en la medallista de plata, sólo superada por la surcoreana Hyejeong Park (125 kg, 158 kg y 283 kg). El bronce fue para la estadounidense Mary Theisen Lappen (115 kg, 154 kg, 269 kg). “Superó el que era hasta ahora el mejor resultado de una pesista cubana en campeonatos mundiales, un registro que ostentaba Ludia Montero con dos medallas de plata en el mundial de Pattaya, Tailandia, en 2019”, recordó el oficialista Cubadebate.

“Eres pura fuerza, joven campeona”, señaló el presidente cubano Miguel Díaz-Canel a través de su cuenta en la plataforma X. La vencedora del Mundial Juvenil en 2024, recordó, “impuso dos récords panamericanos este año y ahora se cuelga tres medallas de plata en la cita del orbe de mayores en Noruega”.

Sarría dedicó sus medallas a su familia, que ha estado cerca de ella y fue crucial para superar las acusaciones de dopaje el año pasado

Al final del evento, Sarría agradeció el apoyo y no dudó en dedicar sus medallas a su familia, que ha estado cerca de ella y fue crucial para superar las acusaciones de dopaje el año pasado. “Fueron meses de sufrimiento, de incertidumbre y de no saber qué iba a pasar con mi vida”, dijo la joven entonces. La pesista presentó las pruebas y demostró su inocencia.

La cienfueguera llegó a Forde con dos medallas de oro, una de plata y un par de récords en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas de Cali. “Es satisfactorio empezar el año bien, ganando una competencia fuerte. No fue fácil, había rivales con muchos méritos”, dijo en julio pasado al oficialista Granma.

En Noruega, según el comisionado nacional de pesas Camilo Reinaldo Ramírez, “la estrategia fue asegurar la primera prueba, porque ello significaba la medalla en el total”. El federativo contó a Jit que al momento en que “fallaron la británica y la estadounidense, nos fuimos con un intento sobre 165 kg en busca del oro. Marifélix levantó el peso, pero al realizar dos empujes, no se consideró válido el levantamiento”.

Sarría se perfila como favorita en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles, pero antes, en diciembre tiene en su agenda la participación en el torneo clasificatorio para los Juegos Centroamericanos de 2026.

En Noruega, también se presentó Ludia Montero en la división de 49 kg y quedó en sexto lugar. “Lo conseguido por la granmense, en su regreso al alto nivel tras tres años alejada de las plataformas, también merece ser catalogado como un gran resultado”, publicó Cubadebate.