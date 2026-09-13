La cubana Roxana Gómez termina séptima y gana 12.000 dólares en Budapest

Después del pago de un impuesto del 4% al régimen y repartir entre su equipo de trabajo, la atleta se queda con 9.120 dólares

La Habana/La velocista cubana Roxana Gómez quedó en el séptimo lugar en la final de los 400 metros planos en el World Athletics Ultimate Championship, celebrado en Budapest. “Pensé que iba a ser un poquito mejor, pero estoy agradecida por llegar a la final”, dijo a Deporcuba. La atleta nacida en Cienfuegos paró el cronómetro en 50,34 segundos y por su posición en el evento se adjudicó un premio de 12.000 dólares de los 10 millones de dólares que repartirá el evento entre sus competidores.

“La cubana es una atleta que en más de una ocasión expuso en el pasado su interés de escalar peldaño a peldaño su techo cualitativo, lo que representa una virtud norme”, destacó el medio especializado Swing Completo.

La reina de los 400 metros es la dominicana Marileidy Paulino con 49,07 segundos, seguida de la noruega Henriette Jaeger (49,28 segundos) y la jamaicana Nickisha Pryce (49,56 segundos).

“La manera en que posteriormente se gestionan o distribuyen los 12.000 dólares puede responder a diferentes normativas y acuerdos relacionados con la atleta, la federación y su equipo de trabajo”, subrayó en Facebook Cuba camino a Los Ángeles 2028.

El régimen “aplica un impuesto del 4% sobre los ingresos personales por los premios individuales y colectivos que se logren en competencias internacionales y nacionales”

El régimen “aplica un impuesto del 4% sobre los ingresos personales por los premios individuales y colectivos que se logren en competencias internacionales y nacionales”. Gómez se queda con 9.120 dólares, después del descuento del gravamen (480 dólares), el 15% para el entrenador (1.800 dólares) y el 5% para los especialistas y personal de apoyo médico (600 dólares).

Gómez destacó en el Ultimate Championship, un campeonato que reúne a la élite del atletismo: los campeones olímpicos de París 2024, los campeones mundiales de Tokio 2025 y los ganadores de la Final de la Liga de Diamante de 2026. Las plazas restantes las completaron de acuerdo con el ranking mundial.

El torneo es impulsado por el británico Sebastian Coe, presidente de World Athletics, con el objetivo de revolucionar el atletismo, de ahí que los ganadores en cada disciplina tengan garantizada una bolsa de 150.000, dos veces lo que se llevaron los campeones olímpicos en París 2024 o mundiales en Tokio 2025, cinco veces más que los triunfadores en las finales de la Diamond League.

“Es el mayor prize money que ha existido en el atletismo”, precisó Sebastian Coe. “Para mí, las primas son el tercer pilar, del que nadie habla, sobre el bienestar de los atletas. Están la salud física y la salud mental, pero nada puede existir sin estabilidad financiera”.

“En una disciplina como la nuestra, en la que no se gana dinero, esta competición tiene importancia”, comentó a mediados de agosto el lanzador de martillo francés Yann Chaussinand, segundo mejor de este año.