El boxeador matancero venció al ruso Artur Subkhankulov en Ufá y obtuvo el cinturón vacante de las 135 libras

Madrid/El boxeador cubano Andy Cruz se convirtió este viernes en campeón mundial de peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), tras vencer al ruso Artur Subkhankulov en Ufá, Rusia, en el combate estelar del evento IBA Pro 22, en el que se disputó el cinturón vacante de las 135 libras.

Dos de los tres jueces puntuaron 116-110 a favor de Cruz. El tercero, el tailandés Kriengsak Thonghong, dio la victoria a Subkhankulov por 114-112, una tarjeta que generó controversia entre los observadores.

Con el resultado, el matancero elevó su récord profesional a 8-1, con cuatro nocauts, obteniendo su primer título mundial. Subkhankulov, de 34 años, perdió su condición de invicto y quedó con un récord de 12-1.

Durante el combate, Andy Cruz, apodado El Diamante, derribó al ruso en dos ocasiones, en el segundo y en el octavo asalto, ambas con golpes de derecha. “En la segunda pensé que ya lo había terminado, pero no me sorprende, porque los peleadores rusos son muy fuertes”, declaró posteriormente Cruz al medio Boxeo latino.

“Mi mente pasó por todo el sacrificio, todos los buenos y malos momentos, todo lo que me ha llevado hasta aquí"

En el tercer asalto, Subkhankulov sangraba por una ceja y en el décimo tenía ese ojo casi cerrado. Fue entonces cuando el árbitro le descontó un punto por golpear repetidamente a Cruz en la parte posterior de la cabeza, después de varias advertencias.

El octavo asalto también dejó un momento adverso para el cubano. Una izquierda del ruso lo envió a la lona, la primera caída de su carrera. Sobre ese momento, expresó: “Me sorprendí un poco, pero nada, me dije, no pasa nada. Cosas de la pelea. Me recuperé rápido”.

Tras el combate, el boxeador describió su entusiasmo en el momento de la victoria: “Mi mente pasó por todo el sacrificio, todos los buenos y malos momentos, todo lo que me ha llevado hasta aquí y que estaba a punto de conseguirlo”.

Es la primera vez que Andy Cruz peleaba como profesional fuera de EE UU. El cubano llegaba clasificado cuarto en el peso ligero y este era el segundo intento de Cruz por ganar ese cinturón. En enero de 2026, perdió por decisión mayoritaria ante el británico Raymond Muratalla en Las Vegas. Muratalla dejó vacante el título en septiembre al subir a la división de superligero, y la FIB ordenó entonces que Cruz y Subkhankulov se lo disputaran.

'El Diamante' se suma así a la lista de cubanos que han sido campeones mundiales profesionales

Ambos ya se habían visto las caras en el boxeo amateur, siete años antes, en una competencia. Antes de viajar, Cruz dijo a The Ring que había aprendido de la derrota ante Muratalla: “Trabajé en algunos aspectos que no hice bien, como ser un poco más agresivo. Mejoro con cada pelea e intento reunirlo todo para la siguiente”.

Cruz es tricampeón mundial amateur y campeón olímpico en Tokio 2020. Fue expulsado del sistema deportivo cubano en julio de 2022 tras un intento fallido de salir del país. Llegó a EE UU en mayo de 2023 y firmó con Matchroom Boxing, con la que desarrolló su carrera profesional.

El Diamante se suma así a la lista de cubanos que han sido campeones mundiales profesionales, que comienza con Kid Chocolate en 1931. Actualmente Cuba tiene tres en activo: Andy Cruz; Erislandy Lara, titular del peso superwélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB); y Osleys Iglesias, que ostenta el título supermediano de la FIB.