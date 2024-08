Una polémica decisión da solo el bronce al boxeador cubano español Reyes Pla

La Habana/El boxeador cubano, nacionalizado español, Enmanuel Reyes se quedó con la medalla de bronce tras perder 1 a 4 la semifinal de los pesos completos en los Juegos Olímpicos de París contra su compatriota Loren Alfonso, que defiende los colores de Azerbaiyán.

A pesar de mostrar una mayor iniciativa, El Profeta, como se le conoce a Reyes Pla, los jueces premiaron la propuesta pasiva de su rival, que ahora buscará el oro frente al ganador del encuentro entre el español de ascendencia marroquí, Ayoub Ghadfa y el francés Djamili-Dini Aboudou-Moindze, que se disputará el próximo miércoles. La decisión ha creado una intensa polémica que cuestiona la decisión contra el atleta, que decidió dejar de representar a Cuba en 2019.

Alfonso mantuvo la guardia con los brazos bajos y actuó de forma más contemplativa, esperando la oportunidad idónea para contragolpear. Esto obligó a Reyes a estar muy atento del puño izquierdo de su contrincante y a mostrarse más activo, controlando el flujo de golpes en el centro del ring. Sin embargo, su actitud no convenció a los jueces, que dieron el triunfo a Alfonso de manera polémica.

"Yo me siento ganador del combate. Los árbitros estaban ciegos. Él bailaba, levantaba las manos como celebrando pero sus golpes eran fantasmas", declaró Reyes ante los medios luego de bajar del cuadrilátero. La jornada tuvo sus luces y sus sombras también para los boxeadores que representan a la Isla.

El boxeador cubano Erislandy Álvarez pasó a la siguiente ronda en la categoría de los 63,5 kilogramos de los Juegos Olímpicos de París tras vencer al georgiano Lasha Guruli por decisión unánime de los jueces. El pugilista de la Isla luchará por la medalla de oro frente al francés Sofiane Oumiha, el próximo 7 de agosto.

Oumiha tendrá a su favor a la afición local, además de que en su historial cuenta con la medalla de plata en Río de Janeiro 2016 y que ha sido tres veces campeón mundial (2017, 2021, 2023). "Álvarez tendrá que dejarlo todo si quiere acceder a la gloria olímpica contra el favorito y local. La revista Sports Illustrated predijo semanas antes esta final y su ganador", recordó el periodista Francys Romero.

En el primer asalto de este domingo contra el georgiano, Álvarez exhibió su rapidez sobre el ring. Sus impactos sobre Guruli tuvieron una mayor efectividad y recibió la votación unánime de los jueces. El cubano no solo mostró la velocidad y fortaleza de sus combinaciones, también lució una defensa capaz de esquivar golpes. El rival no pudo descifrar la derecha del cubano, algo que lo dejó casi sin aspiraciones tres minutos antes de concluir el pleito.

Arlen López conquistó la primera medalla para la Isla, fue la de bronce / Facebook/Francys Romero

En otro orden, el bicampeón olímpico cubano Arlen López, La Maravilla, cayó la jornada de este domingo en los Juegos Olímpicos ante el ucraniano Oleksandr Khyzhniak, una derrota que significó que se quedara solo con la medalla de bronce para la Isla.

López, que venía de derrotar al uzbeco Turabek Khabibullaev por decisión unánime, no convenció a los jueces y vio esfumarse la posibilidad de disputar la medalla de oro en el evento parisino que ha confirmado el debacle del deporte cubano y en especial de su pugilismo. Conforme pasan los días la Isla ve esfumarse la posibilidad de quedar entre los primeros 20 países en el medallero. En este momento, se ubica en el lugar 61 del evento en la capital parisina.

El guantanamero López mostró su efectividad ante el ucraniano en el primer asalto, lo que le valió un 4-1 por parte de los jueces. Sin embargo, para el segundo round, la preparación física de Khyzhniak fue decisiva para que le dieran el triunfo 3-2. Para el tercer episodio, la diferencia la marcaron los árbitros, que le otorgaron el triunfo a Oleksandr Khyzhniak.

Previo al combate, el pugilista cubano había resaltado al diario deportivo Marca su orgullo: "el sacrificio que me ha enseñado mi país me ha dado tanto beneficio". Sin embargo, aceptó en esa entrevista que les "faltaba aumentar el nivel" porque "no tenemos todas las condiciones que sí que tienen otros países y otros boxeadores".

Lamentó que en otros países, los pugilistas tienen "una alimentación más elevada, tienen más vitaminas y en general más condiciones que nosotros". A lo que consideró que "sería muy útil que nos dieran un poco de ayuda y subir ese nivel para garantizar una mejoría en lo que son esos aspectos".