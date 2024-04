El cubano Jordan Díaz espera el permiso para competir en París 2024 por España

La Habana/“Aquí se me valora como atleta, en Cuba no tenía oportunidades”. Así se ha pronunciado el triplista Jordan Díaz Fortún, Air Jordan sobre su salida de la Isla, en 2021, en una entrevista publicada este viernes por El Español. El atleta espera, el próximo junio, tener el permiso del órgano rector del atletismo, World Athletics, para competir por España en los Juegos Olímpicos en París 2024.

Díaz Lamentó que en la Isla lo deportivo se maneje “en torno a la política” y no entiendan que su salida fue para mejorar. “Si veo que no me está yendo bien en un sitio, yo trato de mejorar mi futuro. No puedo estar en un lugar preso, como quien dice. No, eso no”, subrayó a El Español.

Ya en 2022, el triplista detalló al diario El País que el “sistema deportivo cubano es tan complicado, que casi obligan a los atletas de valor a salir en estampida”. En su caso veía que los resultados que obtenía no le eran reconocidos. “Hay un momento en el que el deportista necesita un estímulo, que era algo que una persona como yo, con el nivel que tengo, no recibía”.

Las declaraciones del atleta coincidieron ese año con la peor actuación de Cuba en el Mundial de Atletismo. “Por primera vez en las 18 versiones de estos torneos la Mayor de Las Antillas se va sin medallas”, reconoció una publicación de Cubadebate.

Con su fuga , que tuvo lugar en la ciudad española de Castellón hace tres años, Díaz no sólo se separó de su familia, a la que no ha podido ver desde entonces, sino que también renunció a su participación en Tokio 2020, donde, por su marca personal de 17,49 metros conseguida en el Campeonato Nacional Juvenil de Atletismo, se le auguraba una buena actuación.

En cualquier caso, según cuenta, su estancia en España no ha sido sencilla. Una lesión lo marginó de toda competencia el año pasado, pero ha retornado con la mira puesta en París 2024. A sus primeras Olimpiadas llega como el poseedor de una plusmarca, un salto de 17,87 metros, y posibilidades de conquistar una medalla.

El cubano considera que la presea de oro será para el triplista que supere los 18 metros. “En mi cabeza está alcanzar todo, incluyendo el récord del mundo (18,29 de Jonathan Edwards desde 1995)”, declaró al diario deportivo As. “2024 va a ser el mejor año de la historia en el triple. De hecho, creo que en París 2024 habrá al menos tres por encima de 18 metros”.

Detrás de la ruta deportiva de Díaz en España se encuentran la medallista de bronce en Tokio 2020, Ana Peleteiro; su manager Alberto Suárez e Iván Lázaro Pedroso Soler, Iván el Terrible o el Saltamontes. “Pedroso me ha cambiado todo: mentalidad, carrera, forma de saltar, técnica. Absolutamente todo”, contó al mismo diario deportivo a inicios de abril.

Por sus actuaciones, hace dos años fue reconocido con el Premio Rey Juan Carlos a deportista revelación de 2022 / Instagram/@jordan_diaz_tj

Pedroso, campeón olímpico y nueve veces titular mundial, reside en Guadalajara (España) desde hace más de una década, donde ha creado lo que ya se conoce como el team Pedroso. Jordan Díaz es parte de este grupo en el que están la medallista de oro olímpico en triple salto Yulimar Rojas, la española Ana Peleteiro, el portugués y campeón olímpico de en Pekín 2008 Nelson Évora, la brasileña Nubia Soares y el cubano Alexis Copello, nacionalizado por Azerbaiyán.

Su mejoría en lo deportivo es notoria. Aunque en lo económico, Díaz confesó al diario Mundo Deportivo en enero pasado que “vivir del atletismo es jodido”, aclarando que este deporte “no es como el fútbol en el que es fácil que puedas vivir el resto de tu vida muy tranquilo”. El atleta, que tiene como patrocinador a Red Bull, dijo que en su disciplina se tiene que “ser muy top” para conseguir “muchos contratos y patrocinadores”. Por lo que “hay que aprovechar muy bien los momentos en la élite y saber ahorrar sobre todo”.