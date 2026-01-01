El cubano Robelis Despaigne nació para Karate Combat

Matanzas/En el mundo del deporte, como en la vida, a veces lo más importante no es formar parte del proyecto más reconocido, sino del que más te valore. Y ese ha sido el caso del cubano Robelis Despaigne. El ex taekwondoka, devenido en exponente de las artes marciales mixtas, fue despedido de la empresa más importante del negocio (Ultimate Fighting Championship, UFC) a finales de 2024. Sin embargo, encontró una rápida acogida en Karate Combat.

En su nueva casa, Robelis ha celebrado siete peleas. Todas las ha ganado. De esas victorias, seis han sido por nocaut, de las cuales cuatro fueron en el primer asalto. Su último triunfo ante el estadounidense Sam Alvey le valió el título mundial de peso pesado de la organización. Y, además, como era de esperar, Karate Combat también lo reconoció como su Peleador del Año este 2025.

“Siempre hemos dicho que las peleas se ganan desde fuera, conversando y planificando estrategias. Previmos dañar lo más posible las piernas de Sam Alvey mediante el pateo, para quitarle movilidad, poder trabajarlo con las manos y rematarlo con una patada en la cabeza. Eso fue lo que pasó”, cuenta a 14ymedio su entrenador, Leudin González. Esa fue la táctica que permitió a Robelis Despaigne noquear a Alvey en el segundo asalto para agenciarse su primer cinturón profesional.

Leudin entrenó la rama masculina del equipo nacional cubano de taekwondo entre 2005 y 2013. Bajo su tutoría, se formó más de un campeón mundial o medallista olímpico. Fue gracias a esa responsabilidad que Robelis apareció en su camino y obtuvo el bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En 2014, González llegó a Estados Unidos. Poco a poco esculpió en Orlando, Florida, su gimnasio MMA Temple, donde Despaigne es la joya de la corona. Recientemente, se les unió el gimnasio ATT Black Boxx, que cuenta con buena base en jiu jitsu y lucha, y permitirá un entrenamiento más íntegro en sus peleadores.

Karate Combat no solo ha beneficiado a Robelis con palmarés deportivo. Gracias a su contrato en la empresa, ahora el santiaguero cuenta con la economía suficiente para dedicarse a tiempo completo a lo que más le gusta. En sus comienzos en Estados Unidos alternaba su preparación con otros trabajos. Pero ¿cuál ha sido la clave para el éxito del cubano en esta organización? Leudin lo explica: “Al venir del taekwondo, a él se le hace más fácil la pelea de pie. Karate Combat permite el derribo y conectar cuando el oponente está abajo, pero si el árbitro ve que se demoran cierto tiempo en el piso, manda a poner de pie. Además de su fuerza en el pateo, Robelis ha mejorado mucho su boxeo. Esperemos que pueda retener el título mundial por mucho tiempo”.