El cubano Wilfredo León, campeón con Polonia en la Liga de Naciones de Voleibol 2026

Su equipo vence a EE UU en la final, después de ganar 10 de los 12 partidos y perder ante Eslovenia y Japón

Matanzas/Ningbo, China, fue el escenario. El cubano Wilfredo León salió campeón con Polonia en la Liga de Naciones de Voleibol 2026 tras vencer este domingo en la final a Estados Unidos.

La disputa por el título se resolvió en cinco sets. Polonia se impuso 25-21 en el primero, Estados Unidos ganó el segundo y el tercer parcial con marcadores de 25-23 y 27-25 en ese orden. Acto seguido, los europeos igualaron el choque con un 25-23 y sentenciaron con un 15-10 en tie-break. León fue el segundo mejor anotador por los polacos en la final, al hacer 15 puntos, de los cuales 10 fueron por ataque, tres por bloqueo y dos mediante aces. Por si fuera poco, el auxiliar santiaguero de 33 años anotó cuatro unidades en el quinto set, en el momento más tenso del encuentro y el campeonato.

El camino de Polonia fue casi perfecto durante toda esta Liga de Naciones. Tras 12 partidos del tramo regular, terminaron segundos en la tabla con 10 victorias y dos derrotas propinadas por Eslovenia y el puntero invicto Japón. Dicha faena les coló sin percances en la fase de playoffs. Barrieron a Ucrania por 3-1 (25-22, 22-25, 25-20, 25-17) en cuartos de final y tomaron un aparatoso desquite de 3-0 (25-16, 25-19, 25-17) ante Eslovenia en semifinales, partido en el que León hizo gala de su poderoso saque con seis aces.

Para el santiaguero de 2,01 metros, el podio de la Liga de Naciones se ha hecho habitual al servicio de la dinastía polaca

Wilfredo León intervino en seis partidos del tramo regular del torneo, y en los tres de eliminación directa. Registró un total de 129 puntos, desglosados en 97 por ataque para una eficiencia de 53.3%, 13 por bloqueo y 19 mediante el saque. De hecho, sus 19 aces le valieron terminar entre los cinco primeros del certamen en este acápite.

Para el santiaguero de 2,01 metros, el podio de la Liga de Naciones se ha hecho habitual al servicio de la dinastía polaca. León levantó este trofeo en 2023, 2025 y 2026. Además fue bronce en 2024 y plata en 2021. Desde que fue elegible por Polonia en 2019, también obtuvo otras preseas relevantes como el oro en el Campeonato Europeo de 2023, la plata en los Juegos Olímpicos París 2024 y el bronce en el Campeonato Mundial Filipinas 2025.

León forma parte de una magnífica generación de voleibolistas cubanos que, ante la burocracia para obtener contratos en el extranjero y la falta de consideraciones dentro de la Isla, encontraron la forma de competir en representación de otros países. Sonados son los casos de Yoandy Leal con Brasil y Osmany Juantorena con Italia. Aunque el panorama hoy es más flexible para el voleibolista cubano en materia de contratos en el exterior, en Cuba todavía persisten determinados atrasos a la hora de gestionar selecciones nacionales.