Cubanos guían a Tomateros de Culiacán hasta la final del béisbol invernal mexicano

Matanzas/La temporada 2025-2026 de la Liga del Pacífico, principal circuito del béisbol mexicano invernal, dejó el subcampeonato a Tomateros de Culiacán. El conjunto del estado Sinaloa, en el noroeste de México, certificó su derecho a jugar los playoffs tras finalizar como líder en la segunda vuelta del tramo regular.

Con esos números, llegaron a la postemporada para disputar series a ganar cuatro de siete juegos. En los cuartos de final vencieron a Cañeros de Los Mochis, tras siete peleados desafíos. En semifinales, barrieron en cuatro choques a los Algodoneros de Guasave, mientras que la serie por el título, los Charros de Jalisco les devolvió la barrida. Durante todo este trayecto, un par de cubanos hizo vibrar al público culiacanense: Orlando Martínez y Julio Pablo Martínez.

En el caso de Orlando, estuvo entre los cinco primeros de la campaña regular en importantes renglones estadísticos. El jardinero zurdo de 27 años fue líder en hits (83), segundo en extrabases (27), cuarto en anotadas (47) e impulsadas (46), y quinto en jonrones (nueve). A eso se sumó un average de .320 en 259 turnos oficiales. Sobre su postemporada, bateó .296 en 15 juegos. Además lideró a los Tomateros en jonrones (dos) y empujadas (11) durante esta instancia. Un ejemplo de ello es que en el cuarto juego de la final ante los Charros, pegó un importante cuadrangular.

Asimismo, sumó seis imparables en cuatro encuentros de la final, para un .400 de promedio ofensivo. Orlando Martínez había salido de Cuba hacia República Dominicana a los 17 años con la intención de buscar una firma en el sistema MLB. Perteneció a Angelinos de Los Ángeles entre 2018 y 2024, llegó a Doble A con Houston en 2025 y, para 2026, se incorporará a las Ligas Menores de los Rangers de Texas.

Por su parte, el guantanamero Julio Pablo Martínez combinó fuerza al madero con velocidad en las bases a lo largo de esta edición de la Liga del Pacífico. El jardinero zurdo de 29 años, también célebre por su buen rendimiento en sus años de Serie Nacional cubana, lideró la temporada regular en bases robadas (25) y fue segundo del mismo en jonrones (13). También registró un porcentaje en bases (OBP) de .375, con 24 extrabases y 50 boletos en 262 turnos oficiales.

Sin embargo, una lesión a inicios de los playoffs le impidió continuar su aporte. Julio Pablo llegó a disputar 24 partidos en las Grandes Ligas, entre 2023 y 2024, con Rangers de Texas y Bravos de Atlanta.