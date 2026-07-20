Cubanos en el Juego de Estrellas de la MLB: historias de lanchas, fugas y exilio

Los votos recibidos por estos cubanos para el llamado All-Star Game no son casualidad. Cada uno puso los números necesarios para estar en Philadelphia

Matanzas/Yordan Álvarez salió de Cuba y estableció su residencia en Haití. Randy Arozarena subió a una embarcación desde Pinar del Río a México. También en una lancha se fue Yandy Díaz, desde Holguín hasta República Dominicana. Aroldis Chapman se fugó del Equipo Cuba mientras estaba en Rotterdam ( Países Bajos), y Andy Pagés completó una ruta por Guyana, Curazao y Haití antes de llegar a suelo dominicano.

Raisel Iglesias logró salir de la Isla hace más de una década, tras un intento fallido, mientras Miguel Vargas tomó la decisión de irse junto a su padre, Lázaro Vargas, cuando tenía 16 años. De Cuba también salieron el padre de Sal Stewart Jr. y la madre y los abuelos paternos de Nick Martínez. Todos ellos, sobre la grama del Citizens Bank Park de Philadelphia, representaron al exilio cubano en la edición 96 del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas del béisbol norteamericano (MLB).

El partido, celebrado el pasado 14 de julio, terminó con un triunfo 4-0 del equipo de la Liga Americana sobre el elenco de la Liga Nacional

El partido, celebrado el pasado 14 de julio, terminó con un triunfo 4-0 del equipo de la Liga Americana sobre el elenco de la Liga Nacional. Lo más destacado de los peloteros cubanos desde el bateo fueron los hits de Yordan y Randy, además de un soberbio cuadrangular de Miguel Vargas en el octavo inning. Los lanzadores Nick Martinez y Raisel Iglesias retiraron una entrada, mientras Aroldis Chapman sacó dos outs, uno de ellos, por la vía del ponche.

Los votos recibidos por estos cubanos para el llamado All-Star Game no son casualidad. Cada uno puso los números necesarios para estar en Philadelphia. La mayoría ocuparon rankings estadísticos importantes antes de la pausa de Estrellas.

Yordan Álvarez destaca con Houston Astros. Lideraba toda la MLB en slugging (.633), OBP (.426) y OPS (1.059), a lo que sumaba un segundo puesto en jonrones (31) y carreras impulsadas (71) y un cuarto lugar en average (.318). Estas tres últimas cifras le ponen en posición de luchar por la triple corona de la Liga Americana.

Yandy Díaz seguía acrecentando su historia con los Tampa Bay Rays. El veterano toletero, hijo del ex intermedista Jorge La Araña Díaz cerró la primera mitad como líder de los bateadores en la Liga Americana con .322. Por si fuera poco, en dicho circuito era el sexto hombre con más hits con compañeros en bases (53) y el segundo con más hits con hombres en posición anotadora (30). Bateaba .393 con hombres en bases y .441 con hombres en posición anotadora, lo que demuestra su capacidad para responder en momentos cruciales.

Otro exponente de los Rays, Nick Martínez, traía el décimo mejor promedio de carreras limpias en la temporada, con 2.65 en 105.1 innings. El diestro cubanoamericano sumaba ocho triunfos con dos derrotas, 62 ponches, apenas 19 bases por bolas y WHIP de 1.12, para reafirmar eso de que por muy viejo que sea el viento, todavía sopla.

No es descabellado que varios especialistas vean en Miguel Vargas al tercera base más ofensivo de las Grandes Ligas. Entre los jugadores de esta campaña que tienen el tercer cojín como posición natural, la naciente estrella de Medias Blancas de Chicago lideraba las carreras anotadas (64), los boletos (56) y los extrabases (42). Además, aparecía segundo en dobles (20) e impulsadas (59) y tercero en jonrones (21) y bases robadas (11).

Por su parte, el cubanoamericano Salt Stewart Jr. da cátedra entre los peloteros con estatus de novato al liderarlos en extrabases (41), impulsadas (65) y dobles (22). El polivalente infielder de Rojos de Cincinnati ya es uno de los candidatos principales a ser Novato del Año de la Liga Nacional.

El polivalente infielder de Rojos de Cincinnati ya es uno de los candidatos principales a ser Novato del Año de la Liga Nacional

Randy Arozarena firma otra magnífica primera mitad con los Marineros de Seattle, encadenando poder y velocidad. Así lo ha demostrado combinando 21 dobles, un triple y 11 jonrones con 19 bases robadas en 24 intentos. Su OBP de .380 demuestra, además, su capacidad para alcanzar las almohadillas.

En una franquicia de alta exigencia como Los Ángeles Dodgers, el jardinero Andy Pagés ha sabido lidiar con la presión. Sus 66 empujadas lo ubican séptimo en todas las Grandes Ligas. Otros de sus liderazgos más importantes han sido con hombres en bases. En dicha situación de juego era el tercero de MLB con más jonrones (13) y el primero con más extrabases (25).

¿Qué podríamos decir de los inacabables Aroldis Chapman y Raisel Iglesias? Ambos cerradores han justificado una vez más por qué son los dos primeros cubanos con más juegos salvados en la mejor pelota del mundo. Chapman, al servicio de los Medias Rojas de Boston, se convirtió este 2026 en el relevista con más ponches en la historia de MLB, y se había ido al Citizens Bank Park con 19 salvamentos, eléctrica efectividad de 2.20 y 36 ponches en 28.2 entradas de labor. Mientras, Raisel logró igual número de rescates con los Bravos de Atlanta, y su efectividad fue de 2.23 con también 36 ponches en 32.1 innings.