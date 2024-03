Dos cubanos lucharán por Chile en los Juegos Olímpicos en París

La Habana/Cinco atletas de origen cubano consiguieron su boleto para los próximos Juegos Olímpicos en París 2024 en el certamen clasificatorio que finalizó el pasado 3 de marzo en Acapulco (México). Dos de ellos, Néstor Almanza (67 kilos) y Yasmani Acosta (130), no lo harán con la bandera de su país natal, sino de Chile.

Acosta, que en Tokio 2020 quedó en cuarto lugar, quiere despedirse de su participación en las Olimpiadas con una medalla. El luchador aprovechó los Panamericanos de Lucha de 2015 para quedarse en Chile, una decisión que lo llevó, como es habitual, a ser considerado por el régimen como un desertor. “Salí de Cuba para cumplir un sueño”, declaró a DirecTV en 2020.

“He sacrificado mucho para lograr mis metas, como estar lejos de la familia”, dijo al mismo medio. Quedarse en la Isla representaba estar a la sombra de Mijaín López. Todas las plazas eran para el cuatro veces campeón olímpico en lucha grecorromana. Acosta se fugó con ayuda del atleta chileno Andrés Ayub. Sin embargo, la ansiada libertad que creyó haber conseguido no fue sencilla. El régimen de la Isla le retuvo los papeles y realizó gestiones para impedirle competir internacionalmente.

Néstor Almanza obtuvo el pasado 1 de diciembre de 2022 la nacionalidad chilena por gracia / Team Chile/Facebook

Pasó dos años alejado de la lucha trabajando como guardia de seguridad. La carrera deportiva de Acosta resurgió gracias a que en 2017 el ex presidente del Comité Olímpico, Neven Ilic, gestionó con la Isla el fin del castigo.

Defendiendo los colores de Chile, Acosta ganó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Lucha (Francia) y la presea de plata en Campeonato Panamericano, ambas en 2017. En los pasados Juegos Panamericanos de Santiago de Chile obtuvo la medalla de bronce.

Por su parte, Néstor Almanza Truyol, el otro cubano que defenderá la bandera chilena en París 2024, tiene 21 años y es hijo del actual entrenador nacional, Néstor Almanza Baró, que logró un cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Barcelona (1992) defendiendo los colores de la Isla.

Almanza Truyol, que desde los 12 años empezó a destacar y fue seleccionado en la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar Mártires de Barbados en la capital cubana, llegó a Chile en 2020, donde se integró a la Federación Deportiva Nacional de Lucha Olímpica.

A este habanero, junto con el también luchador Eduardo Bernal y Santiago Ford, Chile les concedió el 1 de diciembre de 2022 la nacionalidad por gracia.

Los boletos de estos cubanos para París 2024 son reflejo de los atletas que han abandonado la Isla y están consiguiendo objetivos en otros países. En los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020 intervinieron 22 deportistas que representaron a 10 países.

Pedro Pablo Pichardo obtuvo una marca de 17.98 metros en la disciplina de triple salto en Tokio 2020. El registro le garantizó la presea de oro y representó un récord para Portugal, quien lo adoptó en 2017.

"Dormía en el suelo, en las gradas del estadio, me daban un poco de pan con café... No lo soportaba más –contó hace unos años ya exiliado en Europa–. No tienes otra opción que seguir al régimen: o estás con ellos o te vas".

Pedro Pablo Pichardo logró una marca de 17.98 metros en triple salto en Tokio 2020 / EFE

En el mismo evento Abraham Conyedo, quien representó a Italia, ganó la medalla de bronce en la categoría de los 97 kilogramos. Este cubano tuvo que remontar para llevarse la victoria ante el turco Suleyman Karadeniz.

Ariel Torres obtuvo la medalla de bronce defendiendo los colores de Estados Unidos en “kata”, la disciplina de karate que no es de combate y que se conoce como “formas”. El pinareño llegó a Miami a los 4 años en 2002 con su madre, Andrea, y su hermana.

Entre el grupo de medallistas se encuentra el pelotero zurdo Raúl Valdés, que a sus 43 años obtuvo la presea de bronce con el equipo nacional de República Dominicana. “Fue un orgullo representar esta bandera, un país que me abrió las puertas y no dudaría en volverlo hacer una y mil veces”, señaló en sus redes sociales.

En la pasada Serie del Caribe este atleta, que abandonó la Isla en 2002, tuvo una actuación soberbia desde el montículo. En el enfrentamiento ante Curazao, que ganó República Dominicana, en cinco innings Valdés sólo toleró dos hits y ponchó a siete.