Denuncian a un equipo de béisbol de La Habana que abandonó a su entrenadora "por ser mujer"

La Habana/Los más de veinte peloteros del equipo Marianao, de La Habana, abandonaron a su entrenadora, Annie Fonseca, dejando de presentarse al partido que tenían este lunes. El club, que marcha en el último lugar de la Serie Provincial, perdió ante Plaza por forfeit (no presentación), en un acto que la página Por La Goma calificó de "detestable" y "machista".

Según la misma publicación, el equipo tiene una actitud "miserable" al poner “en tela de juicio la capacidad de una entrenadora solo por el hecho de ser mujer”. Además destacó a Jordan William Bustamante, Daniel Yanes, Pedro Remolar, Yankiel Hernández, Kevin González, Rayco Víctores, Daniel Escalona y Dayron Miranda (lesionado), los únicos peloteros de Marianao que sí se presentaron al partido.

Por La Goma recordó que en la serie hay equipos como El Cotorro, que también está rezagado y no por ello cuestionan a sus entrenadores. “Se puede tener problemas y situaciones, se pueden tener dificultades y diferencias, pero la palabra empeñada no puede ser ‘prostituida’ con el abandono, eso no es de buenos hombres, eso no es correcto”, puntualizó.

La postura de los peloteros generó otras reacciones. La revista femenina Alas Tensas interpretó la decisión de los atletas “como un acto de rechazo hacia la figura femenina al mando, lo que encendió el debate sobre la igualdad de género en el deporte cubano”.

Annie Fonseca conquistó el campeonato nacional de softball en Guantánamo (1998) con La Habana. / Facebook/Fidel Ramírez Coll

“El torneo de La Habana fue el escenario para el asombroso hecho, que se convirtió en un precedente muy delicado en este tipo de eventos”, publicó Swing Completo.

Annie Fonseca, que fue elegida este año para hacerse cargo de Marianao en la 64ª edición de la Serie Provincial de La Habana, no es ninguna improvisada. Como jugadora conquistó el campeonato nacional de softball en Guantánamo (1998) con La Habana. Actualmente cursa el quinto año de la licenciatura en Cultura Física, Deporte y Recreación en la Universidad de Deportes.

El año pasado, cuando Marianao logró el subcampeonato, Fonseca fue coach de banca. En noviembre, en una charla con el portal especializado, aceptó que dirigir al club sería un desafío porque aún persisten creencias machistas. Sin embargo, adelantó que asumía el reto. “Creo firmemente que las mujeres también tenemos derecho a ganarnos el respeto dentro del terreno de béisbol. Venimos a construir y a ayudar al deporte que todos amamos”, afirmó.

“Nací pelotera y soy mujer”, dijo la entrenadora. “Más mujer no puedo ser. Todo está en la persona”. Fonseca se ha apoyado en los jugadores de élite como Dayron Miranda y Jordan William Bustamante.

Este martes Por La Goma consideró que las autoridades deportivas de La Habana deberían “reformular sus estrategias, permitiendo jugar a quienes tengan vergüenza, talento y entrega para representar a los suyos”.