Despreciado en su país, Andy Díaz triunfa para Italia mientras el deporte cubano se hunde

La Habana/“No tienes talento para ser deportista”, le dijeron dirigentes y técnicos al triplista Andy Díaz en 2014 en Cuba. El habanero, entonces de 19 años, había quedado en cuarto lugar en el Campeonato Mundial Sub 20. “Muchos insistían en que no era bueno ni llegaría nunca a nada”, contó al diario deportivo Relevo el atleta naturalizado italiano que conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 y, este año, el oro en el campeonato mundial en pista cubierta en Nanjing (China) y el evento europeo en Apeldoorn (Países Bajos).

Pese a los constantes ninguneos sufridos en la Isla, el atleta dice que nunca dejó de creer en sus capacidades. Así, recordó que en 2015 integró el equipo nacional y repitió en el cuarto sitio en el Mundial de la especialidad Sub 20. En aquellos días el campeón del mundo y medallista olímpico Yoelbi Quesada lo entrenaba.

“Yo quería ganar una medalla olímpica con Cuba, mi país”, pero el desdén de los federativos lo llevó a buscar otros horizontes. “Sabía que allí [en Italia] sería difícil, que tenía que comenzar de cero. Lejos, muy lejos”, señaló sobre su decisión.

El podio que alcanzó en París 2024 no sólo representó el bronce para Díaz, sino también la evidencia de la debacle deportiva en la Isla.En el evento, las tres medallas se las llevaron triplistas cubanos exiliados: El oro fue para Jordan Díaz representando a España y la plata para Pedro Pablo Pichardo con Portugal.

“Espero que los directivos se den cuenta de lo que perdieron”, mencionó. “Es una lástima, pero no me arrepiento de nada. Incluso aunque no hubieran salido bien las cosas a nivel deportivo. Tres cubanos allí, y el mérito va para otros países que confiaron más que el suyo propio. Una alegría, pero qué pena para el país. En mi caso, estoy feliz por darle esa medalla a Italia”, subrayó.

Díaz acudió con molestias a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El régimen sabía que estaba lesionado y aun así lo llevó, contando con que en algunos deportes es posible participar con lesiones. “Aprietas los dientes, y no pasa nada”. Sin embargo su caso era complejo, él estaba decidido a no participar. “No quería y no podía”, dijo. La realidad es que el cubano ya tenía pensado fugarse durante su estancia en Europa.

En Cuba le dijeron que nunca llegaría a destacar, eso lo orilló a fugarse en España- / Jit

De regreso a Cuba, Andy Díaz aprovechó una escala en España y se fugó. Cuenta que decidió establecerse en Roma, porque Italia es el país más latino de Europa. “No tenía nada y vivía de nada”, recordó. Por mucho tiempo, asegura, se cuestionó si había tomado la decisión correcta. “No es fácil abandonar un país. No sabía si era acertado todo lo que estaba haciendo. Mi madre, mi familia y yo, todos llorando. Entonces pensé que ya no había vuelta atrás. No podía volver a Cuba en ocho años”, y aún le restan cinco.

El triplista pidió asilo. Los documentos le llegaron a mediados de 2022, pero tardaron ocho meses en darle la nacionalidad. Mencionó que para ser de los primeros en ser atendido, durmió “en la calle varias veces frente a la oficina de inmigración en Roma, luego trasladaron la oficina y yo también me fui para el otro lado. Tuve que dormir cerca para no perder la prioridad en la cita del documento”.

Mientras hacía el trámite, Díaz contactó al italiano Fabrizio Donato, bronce en los Juegos Olímpicos de Londres (2012) y oro mundial bajo techo en Turín (2009), además de campeón europeo al aire libre en Helsinki (2012). El atleta fue fundamental para que el cubano lograra la nacionalidad italiana en febrero de 2023.