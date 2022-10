Los dirigentes del béisbol cubano castigan a cuatro periodistas oficialistas

Si era oportuno, en medio de la crisis económica de Cuba, gastar dinero en 5.400 artículos de uniforme para un nuevo torneo de béisbol, es un asunto para debatir largamente; pero que el invento de la Liga Élite va a pasar factura a las autoridades parece fuera de toda duda. En esta ocasión, fueron los dirigentes deportivos los que aplicaron la censura informativa... a su propia prensa.

Los periodistas deportivos de Boris Luis Cabrera Acosta, Joel García, Norland Rosendo González y Jhonah Díaz González no fueron invitados este lunes a la rueda de prensa de la Comisión Nacional de Béisbol en la que el presidente de la firma Teammate, con sede en San Marino, dio explicaciones personalmente –tras volar desde Italia– por el retraso en la llegada de los uniformes que provocó el aplazamiento de la competición.

No son reporteros cualesquiera. Se trata de los periodistas de Juventud Rebelde, Cubadebate, Trabajadores y Prensa Latina: principales medios del oficialismo a nivel estatal. Todos tenían algo en común: habían criticado la Liga Élite desde las páginas de los diarios en que escriben, razón por la que probablemente fueron descartados de la conferencia de prensa.

"Esta mañana se efectuó en el Salón Adolfo Luque del estadio Latinoamericano un intercambio entre los directivos de la empresa Teammate y varios periodistas 'escogidos'"

"Esta mañana se efectuó en el Salón Adolfo Luque del estadio Latinoamericano un intercambio entre los directivos de la empresa Teammate y varios periodistas 'escogidos', para explicar el porqué de las demoras de los uniformes y otros implementos deportivos, que ha imposibilitado el comienzo de la llamada Liga Élite", escribió Boris Luis Cabrera Acosta.

El periodista de Cubadebate es el único que ha aludido explícitamente a su exclusión, aunque de una manera mucho más críptica también lo hizo Jhonah Díaz González, que, citando a sus otros colegas en su cuenta de Facebook, publicó una imagen en la que se lee: "Grandiosa idea: divide y vencerás". Aunque rehúsa explicarse mejor, hay quien lo entiende bien, como el ex fotorreportero de Granma Ricardo López Hevia, que le contesta: "Es histórico el método... Si críticas, no te montas". A lo que el redactor de Prensa Latina responde: "Lo irónico –al menos es mi caso– es que ahora mismo ando montado. Puede que me notifiquen y me convierta en el tema de moda: 'no vas'".

Los usuarios que han comentado la publicación de Boris Luis Cabrera son mucho más numerosos: más de 500 personas se muestran sorprendidas, indignadas o resabiadas ante lo que explica el columnista deportivo. "Pan y circo. Periodistas escogidos que cuidan sus viajes a capa y espada. Cada día se alejan más de la verdad", escribe un comentarista. Otro, con un discurso firmemente revolucionario, no duda en recurrir a Castro para enseñar la puerta de salida a las autoridades deportivas si no quieren exponerse a que la falta de confianza llegue más arriba.

"Si me atengo a este pensamiento de Fidel ya este funcionario sobra en esa posición, 'Revolución es no mentir jamás ni violar principios éticos; es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas'. Alguien de "arriba" tiene que leer esto y tomar cartas en el asunto o se pierde toda fe en...", dice, dejando a buen entendedor el final de la frase.

La fecha de la I Liga Élite sigue en el aire, porque, con prensa escogida o sin ella, lo que no fueron capaces de ofrecer las autoridades fue una fecha nueva. Alessandro Tommasi, directivo de Teammate, que logró llegar antes que la carga de su empresa, consideró "muy importante" su viaje a Cuba "para hablar del retraso de la Liga". Rafael Llames dijo que Lantia Marítima tenía el compromiso de transportar la carga, con el 28 de septiembre como fecha de llegada.

"No queremos vaticinar cuándo pudiera comenzar la Liga, hasta que no esté todo revisado. Les podemos asegurar que estamos trabajando intensamente en este asunto"

"Pensábamos que ahí venía todo, la Federación no pudo chequear por el tema del ciclón realmente lo que teníamos aquí. Estuvieron cerrados los almacenes y esto no se pudo constatar hasta varios días después. Ahí llegó la ropa de los árbitros y otros artículos como son pantalones, mochilas, maletines, etc". No quedó muy claro qué es lo que falta, aparentemente un paquete, pero lo cierto es que Llames dijo: "No queremos vaticinar cuándo pudiera comenzar la Liga, hasta que no esté todo revisado. Les podemos asegurar que estamos trabajando intensamente en este asunto".

Después llegaron los discursos y lo feliz que está Teammate de trabajar con Cuba, el país que más feliz les hace, según dijeron. Pero la polémica no cesa y siguen siendo muchos los que no acaban de entender el motivo para encargar tal cantidad de prendas a una empresa extranjera, pudiendo fabricar los uniformes en la Isla favoreciendo su tejido productivo y ahorrando en la importación. "Que revisen, y si no hicieron licitación dentro de nuestro país, que los boten a todos", proponía un seguidor al conocerse el pasado jueves el aplazamiento del torneo por la ausencia de la ropa importada.

Los cuatro periodistas castigados habían sido muy críticos con el campeonato por diferentes motivos, aunque en definitiva todos acababan en el mismo punto. Ni el fondo ni la forma de la Liga Élite convencía, ni los nombres de los equipos gustaban, ni la afición está llenando estadios, ni el deporte cubano consigue mantener a sus mejores atletas dentro de la Isla como para estimular a un público desmotivado a su vez.

Ahora, a la cadena se suma no solo la incertidumbre sobre cuándo llegarán los uniformes y cuál será el calendario de la competición, sino si las autoridades están mintiendo. "Solo quiero recordar, que el 22 de septiembre, seis días antes de la llegada de ese primer embarque y siete de su intervención en la Mesa Redonda, el comisionado nacional Juan Reinaldo Pérez Pardo, me había asegurado que todo estaba en el país, como lo publiqué ese día en mi perfil de Facebook", dice Cabrera Acosta.

