"Me encantaría llevar a Cuba a un Mundial"

Matanzas/El pueblo español de Lesaca, en Navarra, destaca por su industria siderúrgica, encanto rural y fiestas de San Fermín a principios de julio. De la localidad proceden algunas figuras del arte como el pintor paisajista Elías Garralda, el maestro del chistu Santiago Irigoyen o el también músico Pascual Rodríguez Aldave, medalla de oro del Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona. Sin embargo, pocos hubiesen esperado que el poblado de 2.700 habitantes también fuese la cuna del delantero estrella de la Selección Cubana de fútbol, ya convocado oficialmente para los compromisos de la Eliminatoria Mundialista en junio: Jorge Aguirre de Céspedes.

Patricia, la madre de Jorge, llegó a España desde La Habana hace 25 años. A base de sacrificio, ha logrado consolidarse en el negocio de la gastronomía, y esa misma constancia es la que transmite al muchacho que lleva el nombre de su abuelo materno cubano.

“Cuba está en mi día a día. Toda mi familia por parte de madre es cubana. Además, la comida de Cuba me flipa. Siempre la como en casa. Mi preferida es el arroz congrí con ropa vieja”, cuenta a 14ymedio el jugador del Gil Vicente de Primera División de Portugal.

Aguirre tiene contrato con su club hasta 2027, y recién concluyó su temporada debut en el fútbol lusitano. Logró cuatro goles y dos asistencias tras 34 partidos y 18 titularidades entre liga y copa portuguesa. Para beneficio del atacante de 25 años, el Gil Vicente mantuvo la categoría en medio de una campaña marcada por varios cambios de director técnico. No obstante, el fichaje de un santiaguero por la entidad le abrió a Jorge las puertas del fútbol cubano.

Quizá Jorge Aguirre, en su típica nobleza de pueblerino, no es del todo consciente de lo que significa para los cubanos tener en la Selección a un exponente de su recorrido. Cuando habla, se le nota humilde, como si nunca hubiera salido de su tierra.

Pregunta. ¿Imaginaste alguna vez representar a Cuba?

Respuesta. Si me lo imaginaba, pero no lo creía tan real. Ahora si es un hecho. Le agradezco a mi compañero de equipo Karel Pérez por embullarme, y enseñarme un poco el proceso para ser parte de la Selección. También agradezco a mi madre, que no es fácil la cantidad de trámites y papeles que ha afrontado.

P. ¿Tienes alguna noción de las principales figuras del fútbol cubano?

R. La verdad es que no tengo muchas figuras presentes, no he podido seguir mucho el fútbol cubano. Todo ha sido muy rápido. Sé que hay uno que jugó en el Norwich, Onel Hernández, pero bueno, lo mejor será conocerlos a todos en persona.

P. ¿Y cómo empezó tu pasión por este deporte?

R. Todo empezó con mis amigos de toda la vida. En un pueblo pequeño, es difícil no hacer fútbol o algún otro juego de pelota. Inicia como un hobby, pero se convierte en pasión.

P. Antes de ingresar en las inferiores de la Real Sociedad ¿Dónde jugaste?

R. Ante de ir a La Real, estuve en el equipo de mi pueblo, el Beti Gazte, hasta la categoría cadete. Y comencé con Real Sociedad siendo un juvenil. Ellos contactaron conmigo para unas pruebas de entrenamiento, luego hicimos unos partidos amistosos, y decidieron ficharme. Así suele ser aquí en España.

P. Jugaste en la Real Sociedad hasta 2023, y llegaste a participar en la división plateada con el segundo equipo, pero uno de tus entrenadores allí fue el legendario Xabi Alonso ¿Cómo fue la experiencia de ser dirigido por él?

R. Fue buena la sensación con Xabi. Nos enseñó mucho a todos. Era muy meticuloso en todo, analizaba mucho al rival, qué hacer en cada momento en dependencia del contrario, y creo que nos fue bien por eso. Se notó mucho la herencia de su gran paso como futbolista. Tiene una ambición terrible, y mentalmente nos contagió del querer ganar. Se le veían las condiciones para lograr todo lo que ha conseguido en Alemania con el Bayer Leverkusen.

P. En el pasado curso, 2023-2024, formaste parte del equipo filial del Osasuna en Primera de la Real Federación Española de Fútbol, con cinco goles y dos asistencias en 37 juegos. ¿Qué te aportó esta etapa?

R. Me curtí como jugador en Osasuna, además de llevarme grandes amistades. No fue un año fácil, pero al final hicimos todo lo posible por salir a flote, y aprendí lo que es el fútbol en verdad. No siempre todo es color de rosas.

P. ¿Y cómo llegas al Gil Vicente?

R. Al terminar la temporada con Osasuna, me llaman desde Portugal. Fue sorprendente para nosotros, y ni me lo pensé para venir. Había otras ofertas, pero cuando hay un equipo de Primera División en la puja, se despejan todas las dudas. Estoy muy a gusto en Portugal. No veo mucha diferencia con el fútbol español. La liga portuguesa quizá sea un poco más física.

P. ¿Cuáles son tus metas con la Selección Cubana?

R. Me encantaría llevar a Cuba a un Mundial. Creo que si trabajamos bien, tenemos opciones.