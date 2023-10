Un entrenador de picheo del equipo de Cuba se fuga en la Copa del Caribe en Puerto Rico

El equipo de Cuba, que ganó la medalla de oro en la V Copa del Caribe en Puerto Rico, perdió a cuatro de sus integrantes. A las fugas de Franky Quintana, Osday Silva y Yeudis Reyes se sumó la del entrenador de pitcheo Andrés García, según desveló este jueves la página de Facebook Tigres Avileños. El técnico rompió con la Federación Cubana de Béisbol (FCB) luego de que la Isla venciera 3-1 a Curazao.

García era parte del equipo de entrenadores del béisbol cubano que comanda Armando Johnson para los XIX Juegos Panamericanos de Santiago 2023. El abandono, sin embargo, fue tomado con beneplácito por los aficionados de Ciego de Ávila, donde también se encargaba de la preparación de los lanzadores.

"No sé cómo llegó este personaje a entrenar un picheo en el equipo Cuba, cuando no ganó ni un juego en Series Nacionales", comentó Bárbara Marrero en la publicación de Facebook. "No enseñó nada en la base y acabó con el futuro de muchos jóvenes".

Los seguidores de Ciego de Ávila definieron a Andrés García como un favorecido por la FCB y la Comisión Nacional de Béisbol (CNB), que lo sumaron al equipo nacional, a pesar de que el conjunto avileño terminó en el lugar 14 en la pasada Serie Nacional.

García era parte del equipo de entrenadores del béisbol cubano que comanda Armando Johnson para los XIX Juegos Panamericanos de Santiago 2023

"Jesús Salgado, entrenador de picheo de Matanzas y con varios lanzadores en selección nacional, no fue llamado para ningún equipo", recordó el internauta Ariel Peña Heredia. "El bulto, ese favorecido (Andrés García), se quedó".

Las fugas de Quintana, Silva y Reyes, además de la del entrenador García golpean aún más al béisbol cubano, que atraviesa una crisis profunda. El Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (Inder) culpó este viernes al bloqueo de Estados Unidos" de los abandonos. El medio oficialista Jit publicó que el "costo moral" que implica "la genocida política" fomenta los abandonos en "las selecciones nacionales" para "acceder a algunas ligas del mundo", en especial a las Grandes Ligas estadounidenses.

El vicepresidente del Inder, Ariel Sainz, señaló al embargoseñalóal bloqueo por "tener retenidos miles de dólares ganados por concepto de premios de nuestros atletas, equipos y árbitros". Según el federativo, los deportistas buscan una "vía alternativa" para acceder a ese dinero. "Solicitan la baja del equipo cubano, se radican en un país con una residencia temporal, hacen su cuenta bancaria y pueden recibir los fondos... pero ya el daño es irreversible porque ya causaron baja".

El equipo de Cuba no contará en Panamericanos, además de los fugados, con Liván Moinelo que fue sometido a una operación, Yadir Drake y Raidel Martínez por lesiones y Ariel Martínez que será operado de la vista.

