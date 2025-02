España arma un equipo de béisbol plagado de latinos, entre ellos seis cubanos

La Habana/España prevé poder competir en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 gracias a un equipo plagado de americanos en el que figuran seis peloteros cubanos. En el conjunto, de hecho, solo un jugador es nacido español; el resto, además de los cubanos, son 10 venezolanos, nueve dominicanos, un colombiano y otro estadounidense. “Ahora los colonizados son los europeos, al menos en el plano deportivo”, señaló el periodista Carlos Carreño en Radio Miraflores.

La inclusión en el equipo español de los peloteros cubanos Yoanner Negrín, Pablo Guillén, Orlando Rodríguez, Elián Leyva, Félix Stevens y Frank Hernández fue apoyada por el cuerpo de entrenadores, liderado por el venezolano Néstor Pérez e integrado por Manuel Oliveira (coach de banca), Aritz García (picheo), Candelario Díaz (primera base) y Eduardo Domínguez (tercera base).

Pese a que el béisbol se juega de manera organizada en España desde 1944, cuando se constituyó la Real Federación Española de Béisbol y Sófbol, este deporte casi no tiene afición en el país europeo. Ni siquiera, por ejemplo, hay canales que televisen los populares partidos de las Grandes Ligas estadounidenses.

A finales del año pasado, Jesús Lisarri aceptó en entrevista con el diario deportivo As, que renunció a la Federación de Béisbol y Sófbol cansado de que no compartieran su visión del devenir de un deporte que no termina de despegar en el país. “El béisbol cambiará en España cuando la comunidad latina se integre”, reconoció.

Lisarri dijo que es necesario el crecimiento del tejido social del béisbol en España, que cuenta actualmente con poco más de 6.000 licencias. “No han compartido mi visión y creo que era fundamental integrar los dos bloques. Para empezar, sería multiplicar por dos nuestras licencias lo que aumentaría considerablemente nuestra masa social. Pero donde yo veía una oportunidad, otros lo consideraban una amenaza. No hubo el entendimiento adecuado”, lamentó.

La primera clasificación de España a un Clásico Mundial se dio en 2012. / Real Federación Española de Béisbol y Sófbol

De cara a un nuevo evento internacional, como hace 12 años, “cuando debutó en el Clásico Mundial, tras ganar un clasificatorio en 2012 en Florida a Francia, Sudáfrica e Israel, lo hizo con un núcleo plagado de latinoamericanos”, publicó Nathanael Pérez Neró en el medio dominicano Diario Libre.

El comunicador destacó la elección de los peloteros de la Isla Yoanner Negrín y Elián Leyva o el infielder venezolano Luis Guillorme con experiencia en las Grandes Ligas de Estados Unidos, donde jugaron para equipos entre 2018 y 2024.

La selección española ha disputado dos fases de clasificación, la primera en 2012, que le dio el acceso al Clásico Mundial de 2013 y posteriormente en 2016, donde quedó eliminada.

Mientras tanto, en la Isla, el medio oficialista Juventud Rebelde se abalanzó contra la pelota en la Isla tras la pésima actuación Las Tunas en la Serie de las Américas. “El béisbol cubano vive de retrocesos”, subrayó.

En la publicación del pasado lunes el mismo medio recuerda que dos décadas atrás “nadie podía imaginar” que una potencia como Cuba “exhibiera hoy un décimo lugar en el ranking del orbe”.

En el texto reiteró que cada descalabro internacional pone al béisbol un escalón por debajo, “lo sacude y le abre nuevas grietas cual sismo en plena réplica”. Lo más preocupante, precisa, “es que el hueco donde se encuentra la pelota cubana se prolonga entre un limbo de derrotas frente a los más variopintos rivales”.

La prensa oficialista reconoce que “lo menos saludable para la pelota y el deporte cubano es minimizar otro resultado ne­gativo en suelo pinolero”.

Al fracaso en la Serie de las Américas se suman el del torneo Premier 12 que “dejó una estela de amargura en los aficionados”, la caótica participación en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. “El bajo nivel mostrado por nuestros jugadores, las carencias sobre el terreno y estos pálidos resultados no son más que el reflejo de una Serie Nacional deprimida”.