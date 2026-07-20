España logra su segundo Mundial 16 años después, tras vencer a Argentina

La Roja superó ampliamente en juego a la albiceleste, pero tuvo que sufrir hasta marcar el único gol válido del partido

Madrid/España se proclamó campeona del mundo este domingo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, tras vencer en la prórroga a Argentina (1-0) en una final en la que la vigente campeona de Europa superó ampliamente en juego a la albiceleste, pero que tuvo que esperar hasta el, ya mágico, minuto 106 en el que Ferran Torres anotó el gol definitivo.

Andrés Iniesta ya tiene sucesor. Ferran Torres, otra vez con un gol en la prórroga, dio su segunda Copa del Mundo a España. 16 años han tenido que pasar para que la mejor generación de futbolistas españoles tenga sucesores. Los Xavi, Iniesta, Busquets, Ramos, Puyol, Villa o Fernando Torres ahora son Lamine Yamal, Rodrigo Hernández, Oyarzabal, Fabián Ruiz o Pedri. Un equipo que, bajo la batuta de Luis de la Fuente, ha bordado el fútbol y una estrella más en su pecho en territorio americano.

La 'Roja' superó a Argentina en una final en la que no dejó rematar a su rival hasta los últimos minutos de la prórroga, y en el que Unai Simón no tuvo que realizar ninguna parada. Muchas más veces lo probó España, que vio cómo se le anulaban dos goles y obligó al 'Dibu' Martínez a ser una de las figuras del partido con 11 paradas. Aun así, el fútbol acabó siendo justo con el que más propuso y más quiso ganar la final. Y son ya 39 los partidos oficiales que acumula el combinado español sin perder, en los que ha añadido un Mundial, una Eurocopa y una Liga de Naciones a su palmarés.

En el lado argentino, Leo Messi se quedaba, seguramente en su último partido en un Mundial, sin poder revalidar el título. Y es que la victoria de España también suponía el fin a una era de hegemonía albiceleste que se prolongaba desde 2021 con victorias en un Mundial y dos Copas América.

La victoria de España también suponía el fin a una era de hegemonía albiceleste que se prolongaba desde 2021 con victorias en un Mundial y dos Copas América

El presidente de EE UU, Donald Trump, y el de la Federación Internacional de Futbol (FIFA), Gianni Infantino ingresaron entre abucheos al estadio, acompañados de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Aunque Trump había dicho a su llegada al recinto que era "difícil apostar contra la Argentina de Messi" y es conocida su complicada relación con el Gobierno de España, el presidente dijo que había felicitado a la delegación "por tener un gran equipo" y negó tener "ninguna tensión con nadie".

"He hablado con España y los he felicitado por tener un gran equipo. He hablado con muchísima gente", ha declarado a los medios desde la base aérea de Andrews, próxima a Washington DC. "No tengo ninguna tensión con nadie", ha espetado, tras meses de reproches por la negativa del Ejecutivo español a elevar el gasto en Defensa hasta el 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Con todo, el propio Trump afirmaba a inicios de julio que España se había "redimido por completo" tras haber accedido supuestamente a una solicitud de "numerosos pagos" a la OTAN.

Preguntado por el encuentro, el inquilino de la Casa Blanca ha opinado que "ambos equipos jugaron bien". "Diría que España ha jugado mejor, la verdad, pero ambos lo han hecho bien", ha subrayado, destacando que "parecía que España dominaba, pero ha sido un partido muy igualado, así que fue genial".

Los de Luis de la Fuente levantaron el ansiado trofeo de oro cuando ya caía el sol en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey frente a 80.000 espectadores, una multitud de personalidades y con la presencia de los Reyes de España y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Rodri Hernández, capitán del equipo, recibió el trofeo de manos de Trump e Infantino. El presidente estadounidense saludó a los jugadores españoles y se resistió a salir del encuadre hasta cuando los españoles levantaron el trofeo.

Los jugadores celebraron y bailaron en el escenario del estadio junto al rey Felipe VI, la reina Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía

Sergio Ramos, campeón del mundo en 2010, se encargó de llevar el trofeo al escenario entre los guiños de complicidad con la Roja.

El defensa central español Pau Cubarsí ganó el mejor jugador joven del torneo, mientras que Unai Simón recibió el guante de oro de manos de Mark Carney. El jugador del torneo fue Rodri, que recibió el galardón de manos de Sheinbaum ante un cariacontencido Lionel Messi, que no pudo retirarse con otro Mundial ganado y tampoco consiguió superar como goleador del torneo al francés Kylian Mbappé.

En España, donde ya pasaban las 12 cuando finalizó el partido, las celebraciones se han extendido toda la madrugada. Desde Madrid, cerca de 40.000 personas se congregaron en la mítica Plaza de Colón y en Madrid Río

En España, donde ya pasaban las 12 cuando finalizó el partido, las celebraciones se han extendido toda la madrugada. Desde Madrid, cerca de 40.000 personas se congregaron en la mítica Plaza de Colón y en Madrid Río, dos puntos que se han convertido en lugares de peregrinación durante la disputa de la Copa del Mundo. Asimismo, en el Movistar Arena, uno de los pabellones multiusos de la ciudad, se juntaron 15.000 almas.

Bares y terrazas a rebosar, con otros emplazamientos como los Autocines Madrid o el Parque Warner también con pantallas gigantes instaladas. El resto de la región, en todos los puntos al norte, sur, este y oeste de Madrid, también contaron con instalaciones similares, además de zona de aficionados con música.

La Ciudad Condal también se volcó con el seguimiento de la final. El Ayuntamiento de Barcelona centralizó su núcleo en la plataforma Marina del Fòrum, en el centro de la ciudad, e instaló una pantalla gigante para el disfrute de todos los 30.000 asistentes, que accedieron un par de horas antes al recinto.

Las celebraciones en el Parc de Catalunya de Sabadell (Barcelona) tras el triunfo en semifinales ante Francia provocaron vibraciones en el suelo de la localidad, registradas por un sismómetro de la Red Sísmica Educativa del instituto GEO3BCN-CSIC. De nuevo, la marea roja desató toda su emoción en la pantalla gigante instalada en el anfiteatro del parque, con las gradas pobladas de camisetas de la selección española.

En el Parque Central de Mataró, lugar de nacimiento de Lamine Yamal, del ya conocido barrio de Rocafonda, dos de los miles seguidores que se juntaron para vivir la final, comentaron la fiebre por el joven delantero de la selección: "En cuanto Lamine toque el balón, la gente va a gritar como nunca", afirmaron a EFE.

En otros municipios barceloneses como Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat, Castelldefels o Gavà, entre otros, también disfrutaron de operativos similares. Otras ciudades catalanas como Tarragona, en el Parc del Francolí, o Lleida, en el Parc Joan Oró, instalaron sus pantallas gigantes.

En La Rioja se desató la emoción, la alegría, el entusiasmo, la ilusión y el apoyo constante de las 5.000 personas que se han reunieron en el estadio ‘Luis de la Fuente’, en la ciudad natal del seleccionador español, Haro.

‘La Rioja con la Roja. ¡Aúpa Luis, Haro está contigo!’, indicó una pancarta colocada en este espacio, solo una muestra de apoyo más de la ciudad jarrera, que colgó numerosas banderas de España en las fachadas de sus balcones, así como el Ayuntamiento, que ha lucido una gran pancarta en su fachada con el lema ‘La Rioja con la Roja. ¡Aúpa Luis, Haro está contigo!’.

Valencia, provincia en la que nació el goleador de la noche, Ferrán Torres, empleó la plaza del Ayuntamiento de la ciudad y el renovado Roig Arena

Valencia, provincia en la que nació el goleador de la noche, Ferrán Torres, empleó la plaza del Ayuntamiento de la ciudad y el renovado Roig Arena, casa del Valencia Basket, para seguir el duelo. Los cientos de vecinos reunidos en Foios, pueblo en el que nació el delantero, estallaron de alegría con su tanto, reunidos junto a una pantalla gigante instalada en ocasión del Mundial.

San Marcial, el pequeño pueblo zamorano en el que nació el padre de Unai Simón y al que regresa el guardameta de la selección española para ver a sus abuelos cada verano, vivió con orgullo y ambiente festivo la final del Mundial de fútbol ante Argentina. Los vecinos de esta pedanía de apenas 130 habitantes, los cuales se multiplican en verano, llenaron el bar del pueblo para animar a la selección española.

La localidad pacense Don Benito, en Extremadura, al oeste del país, vibró con su paisano en la Ciudad Deportiva que lleva su nombre, donde se instalaron dos pantallas gigantes. El recinto abrió sus puertas varias horas antes del comienzo del partido con música y animación, en una tradición consolidada tras la semifinal ante Francia. El triunfo final desató la locura y eleve a Porro a la cima del fútbol mundial después de una trayectoria que comenzó en las categorías inferiores del Gimnástico Don Benito.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, al sur de España, Sevilla contó con dos puntos de referencia. El Centro Deportivo San Pablo y la Plaza de España. En Málaga, el principal punto de encuentro fue el Auditorio Municipal Cortijo de Torres, con capacidad para unas 10.000 personas. En Granada, se instaló una pantalla gigante en la explanada del Palacio de Congresos.

Córdoba la instaló en el recinto ferial del Arenal, con un aforo estimado de 5.000 personas, mientras que Cádiz, Almería, Huelva y Jaén, que permitió autorizaciones excepcionales a la hostelería, hicieron lo propio en sus calles.

En la comunidad aragonesa, Zaragoza dejó una de las imágenes más icónicas del día, con la reconocida plaza del Pilar abarrotada con 32.000 personas congregadas.

Al noroeste del país, en la región de Galicia, se colocaron dos pantallas gigantes en Santiago de Compostela, en la Praza Roxa y en el Monte do Gozo. En varias de las ciudades principales como Ourense, Vigo, Pontevedra, A Coruña o Ferrol se siguió el mismo operativo.

También lo hicieron en las islas, tanto en Canarias y Baleares. Con la instalación de pantallas gigantes en los principales puntos de sus respectivas grandes ciudades. En Las Palmas de Gran Canaria, uno de las principales ciudades canarias, cerca de 8.000 personas disfrutaron en la Plaza de la Música.

En Castilla La-Mancha, Toledo llenó su plaza de toros, con capacidad para más de 8.000 espectadores, una práctica que también llevaron a cabo en sus respectivos recintos taurinos Ciudad Real, Guadalajara y Albacete.

La selección de España aterrizará a las 15:00 horas de este lunes en Madrid, donde comienza una agenda de celebraciones que comenzará en la Casa Real y seguirá en la Moncloa (Presidencia del Gobierno), antes de iniciar el recorrido en autobús descubierto para encontrarse de nuevo con su gente.

"La rúa recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid hasta concluir en la plaza de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración. Desde las 18:00 horas, el escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones acogerá una completa programación de música, animación y espectáculos que amenizará la espera hasta la llegada de los jugadores y cuerpo técnico, prevista, aproximadamente, sobre las 21:00 horas, con la participación de DJ de primer nivel, destacados artistas y numerosas sorpresas", informó la Federación.

El presidente argentino, Javier Milei, anunció este domingo que declarará feriado nacional el día en que la selección argentina decida celebrar junto a los aficionados tras su regreso al país.

"Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la selección argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", escribió Milei, que no viajó a ver el partido por superstición.

El anuncio se produce mientras el plantel dirigido por Lionel Scaloni prepara su regreso a Argentina, previsto para este lunes por la tarde, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre el horario de llegada ni sobre cuándo y de qué manera se realizarán los festejos con los aficionados.