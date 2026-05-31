La estadística que comparten el futbolista cubano Marcel Hernández y Cristiano Ronaldo

El habanero de 1.92 metros ha construido una sólida carrera en Costa Rica, donde es el máximo goleador histórico extranjero en el campeonato de liga

Matanzas/El futbolista cubano Marcel Hernández cerró por todo lo alto la presente temporada al coronarse con su club Herediano en el Clausura 2026 de la Primera División del fútbol de Costa Rica. La final del torneo fue ante otro equipo histórico, el Saprissa, donde milita el también cubano Luis Paradela.

Marcel, además de celebrar su tercer título en los últimos cuatro campeonatos, terminó como máximo anotador del reciente Clausura, con 12 goles en 20 partidos. Para el delantero de 36 años fue su quinta ocasión como líder de goleo en la liga tica. Antes lo consiguió en el Apertura 2020, el Clausura 2022, el Apertura 2024 y el Apertura 2025. Desde 2018, el habanero de 1.92 metros ha construido una sólida carrera en Costa Rica, donde ostenta la categoría de máximo goleador histórico extranjero en el campeonato de liga.

La temporada del balompié costarricense se divide en dos torneos, el Apertura y el Clausura. Por ejemplo, en la campaña 2025-2026, se celebró el Apertura entre julio y diciembre de 2025, y el Clausura tuvo lugar entre enero y mayo de 2026. Cada torneo consta de 18 fechas en su tramo regular. Después, los cuatro primeros de la tabla disputan la fase final de semifinales y la final.

Con esa cifra, la base de datos del portal estadístico Transfermarkt lo coloca quinto en el ranking de máximos goleadores de 36 años

Al sumar los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026, Marcel Hernández hizo 20 goles en 38 partidos. Con esa cifra, la base de datos del portal estadístico Transfermarkt lo coloca quinto en el ranking de máximos goleadores de 36 años o más en las primeras divisiones de todo el mundo, solo superado por los 21 goles de Patrick Reichelt en Filipinas, los 23 de Matteo Prandelli en San Marino y David da Silva en Indonesia, y los 28 de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí.

Por si fuera poco, cuando eliminamos de este conteo los goles de penal, Prandelli queda primero con sus 23 anotaciones, le sigue Cristiano con 22 y Marcel escala al tercer puesto con 19. El dato incluye al cubano entre los veteranos que siguen dando guerra en el planeta fútbol por muy severo que sea el paso del tiempo.

Tampoco es la primera vez que Cristiano Ronaldo y Marcel Hernández comparten un ranking importante. En 2020, el legendario portugués fue el máximo goleador del año, con 33 goles en todas las competiciones; le siguió la estrella polaca Robert Lewandowski, con 32, y Marcel fue tercero en esa notable lista, con 30 tantos.