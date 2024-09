Fallece Hermes Ramírez, ex medallista olímpico de Cuba que acabó "desencantado"

La Habana/Hermes Julián Ramírez Limonta, subcampeón olímpico y multimedallista en Juegos Panamericanos y Centroamericanos por Cuba en las décadas de 1960 y 1970, falleció este miércoles a los 76 años. Su muerte fue reportada por el medio oficialista Jit, aunque no mencionó la causa, que, según Café Fuerte, fue un accidente cerebrovascular.

Ramírez Limonta “fue un cubano comprometido que realizó con derroche de dignidad sus éxitos como atleta y formador. Acompañamos en su dolor a familiares y amigos”, dijo Osvaldo Vento Montiller, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, a través de redes sociales. Sin embargo, más allá del reconocimiento a su legado, el ex velocista no siempre recibió un buen trato de las autoridades.

A los 13 años (en 1961) corría los 100 metros en 12 segundos (el récord mundial en ese entonces era de 10 segundos y le pertenecía a Armin Hary, de Alemania Oeste). Con ese tiempo, Hermes Ramírez participó en la eliminatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio 1964. “Hice 10.04 y clasifiqué, pero los que sabían dijeron que era muy joven y no sé cuántas cosas. Llegó hasta el oído de Fidel Castro. Me contaron que él dijo: ‘es joven, le quedan unas cuantas Olimpiadas’, y yo berreaísimo, porque me tocaba, tenía que ir a los Juegos Olímpicos, pero no mandaba. No me llevaron. Esa fue mi primera tristeza”, contó al medio Trabajadores el 11 de diciembre pasado.

En una época en la que marcar 10 segundos en los 100 metros planos era una proeza, Ramírez Limonta lo hizo en cuatro ocasiones. Además, impuso récord mundial juvenil, con 10.02 segundos. Para México 1968, con apenas 20 años, ganó la medalla de plata con el equipo de relevos de 4 por 100 metros. El subtítulo olímpico fue el logro más importante del corredor, quien estuvo acompañado en ese evento por Enrique Figuerola, Pablo Montes y Juan Morales. La cuarteta cubana detuvo los cronómetros en 38.40 segundos y solo fueron superados por el equipo de Estados Unidos, que marcó 38.24 segundos.

Cuatro años después, en Múnich 1972, una lesión le quitó la posibilidad de seguir haciendo historia en el olimpismo. Los tiempos que logró en la temporada lo colocaban entre los candidatos para ganar una presea en los 100 metros planos; sin embargo, solo pudo competir en el relevo 4 por 100 metros, con limitaciones, por lo que se escaparon las medallas. Aun así, Hermes Ramírez es uno de los pocos velocistas cubanos que compitió en tres Juegos Olímpicos (México 1968, Múnich 1972 y Montreal 1976).

Con los años llegó el retiro, un momento difícil para Ramírez, que sufrió de las carencias que fustigan a los deportistas cubanos una vez que concluyen su andar por las competencias al más alto nivel. No obstante, aprovechó siempre cualquier espacio para denunciar la situación que lo afectó en este aspecto.

En la misma entrevista que dio para Trabajadores el año pasado, dijo que se sentía “desencantado de muchas cosas”. El ex deportista decía: “Creo que no debió haber sido así, porque muchos nos sentimos hoy desatendidos y no es justo, por lo que hicimos y por lo que dimos”. El medio incluso señaló que Ramírez Limonta trató “de aguantar el llanto, pero no pudo contenerlo”.

¿Atención a atletas en Cuba para quién? ¿Para los que están o para los que ya no están?

“El alma me duele. De verdad estoy decepcionado. Siempre he querido que la gente hable con la verdad. Si no me vas a dar algo, no me digas que me lo vas a dar. ¿Atención a atletas en Cuba para quién? ¿Para los que están o para los que ya no están? Las glorias del deporte hemos tratado de reunirnos muchas veces nosotros, porque en la comisión de atención de atletas te llaman un día que te necesitan para ser un representativo”, se lamentaba en la entrevista.

“No hay un mecanismo adecuado. Hace unos años nos daban el CUC para que viviéramos un poquito más holgados; cuando hicieron el cambio lo multiplicaron por 24, y eso en la actualidad no nos alcanza para casi nada”, denunció, “con la rabia contenida de quien hace mucho tiempo esperaba ser escuchado”, dijo el propio medio. Hermes Ramírez remataba al hablar sobre los altos precios de diversos productos en el país: “Una botella de aceite, pollo… Miles de pesos. No vivimos bien, sino luchando”.

El ex atleta dejó un legado importante en el deporte cubano, más allá de sus logros sobre la pista a nivel internacional. Fue fundador de los Juegos Escolares y durante cuatro años fue parte del colectivo de entrenadores del equipo nacional que formó a los atletas de alto nivel de la Isla.