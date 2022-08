La falta de combustible poncha a la pelota cubana en el inicio de la Serie Nacional Sub-23

El primer partido del campeonato Sub-23 de la Serie Nacional de Béisbol, entre los equipos de Villa Clara y Cienfuegos, fue suspendido este martes "por falta de combustible".

Según el canal de YouTube Por la Goma, los Leopardos villaclareños, que ya se encontraban hospedados en el hotel Pasacaballos, recibieron la notificación de que no podrían ser trasladados al estadio "5 de septiembre", donde los esperaba el equipo anfitrión y los aficionados locales.

La situación es "de lágrimas", comentó el medio deportivo en su perfil de Facebook. "Es imposible, sinceramente, no decir nada al respecto. Si la situación actual no permitía tanto despliegue de recursos entre la élite y esto, había que priorizar este evento y olvidarse de una competencia superior para la que no tenemos recursos". Este miércoles, los Leopardos tendrán que jugar una doble cartelera contra los anfitriones de Cienfuegos.

La Isla atraviesa una crisis energética sin precedentes. Poco ha paliado a esta crisis el envío de combustible de Venezuela, que según reportes de Reuters, en junio pasado mandó 66.400 barriles por día, así como los 700.000 barriles de fuel oil, que llegaron a mediados de julio desde Rusia al puerto de Matanzas.

Por la Goma señaló en un segunda publicación que lo ocurrido en Cienfuegos pudo haberse dado también en Artemisa con el transporte de los peloteros de La Habana, pero "gracias a que los de casa les facilitaron su ómnibus, el juego pudo comenzar casi una hora después del horario estipulado".

Poco profundizó el medio oficialista Cubadebate sobre los problemas de transporte por la falta de combustible. Aunque evidenció "el silencio en varias emisoras territoriales, y el clásico cartelito de 'sitio en construcción', se dejó ver otra vez en la página oficial de nuestro deporte nacional, en el inicio de este recortado campeonato que es clave para el futuro inmediato de esta disciplina".

Ácido resultó el inicio de la Serie Nacional Sub-23, que tuvo su última edición en 2019 debido a la pandemia por el covid-19, y que ante la desorganización, un torneo que debía iniciar el pasado 16 de julio, terminó por comenzar este martes con la participación de 16 equipos, que jugarán 15 partidos en la fase clasificatoria, todos a siete entradas.

"El actuar impreciso de la Federación Cubana de Béisbol y sus directivos siempre termina generando más desilusiones que la misma situación del país", señaló en julio el periodista Francys Romero. Un desencanto que ha contribuido a la sangría de peloteros que buscan mejores horizontes en ligas colegiales de República Dominicana, la Grandes Ligas de EE UU o en Canadá.

En la pasada 61 Serie Nacional de Béisbol se vio afectada por los apagones, por lo que se debió programar partidos a las 10 de la mañana. Un horario que afecta el rendimiento de los peloteros y el accionar de los equipos. Hasta antes de esto, sólo se habían registrado cuatro juegos de play off en los últimos 30 años, según publicó Swing Completo.

