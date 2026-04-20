Fernando Mendoza, jugador de fútbol americano con raíces cubanas y lector de Marco Aurelio

El ganador del Trofeo Heisman, Fernando Mendoza, se perfila como jugador de la organización de los Raiders.

El 'quarterback' se alista para jugar con los Raiders, en la NFL de EE UU

La Habana/Medios especializados colocan al quarterback de raíces cubanas y ganador del Trofeo Heisman, Fernando Mendoza, como jugador de la organización de los Raiders, acuerdo que se concretaría en la primera ronda del Draft 2026 de la NFL, que tendrá lugar el 23 de abril. El jugador adelantó incluso a Yahoo Sports las que serían sus primeras palabras cuando se oficialice el acuerdo: “¡Vamos carajo, vamos!”.

Mendoza dijo al mismo medio que se sentía “bendecido por la oportunidad” y recordó sus raíces familiares. “Mi herencia es cubanoamericana. Nací en Estados Unidos. Mis cuatro abuelos nacieron y crecieron en Cuba. Vivieron allá y emigraron a los Estados Unidos. Hicieron realidad el sueño americano”.

En entrevista con el diario deportivo español As, Mendoza comentó que sus abuelos “sacrificaron mucho para apoyar a mis padres y luego ellos hicieron lo mismo por mí”. Mencionó que cuando se encontraba en high school, su familia lo llevó a él y a su hermano a la Isla “para ver de dónde venimos. Vi lo mucho que significó para ellos”.

El campeón nacional con los Hoosiers, según el analista del draft de la NFL Charles Davis, es “un jugador excelente”

El campeón nacional con los Hoosiers, según el analista del draft de la NFL Charles Davis, es “un jugador excelente”. Para Raiders representa “el paquete completo como persona, como líder y como jugador (...) el tipo correcto de chico sobre el que construyes un equipo alrededor”.

No es ningún improvisado. La revista especializada Sports Illustrated destaca a Mendoza como el atleta que “desafía categorizaciones simples y comparaciones fáciles". Su inteligencia, curiosidad y logros académicos “lo convierten en un candidato ideal para casi cualquier profesión”.

Mendoza fue vicepresidente de su clase en la Universidad de Indiana, presidente del ministerio del campus, director de redes sociales del programa de honores y fundador de una organización sin fines de lucro que crea conciencia sobre jóvenes en necesidad. Además, ha organizado esfuerzos humanitarios en Cuba.

El quarterback habla y piensa como un estoico, señala Sports Illustrated. El joven sigue de cerca a Ryan Holiday en redes sociales, consume sus libros y escucha sus podcasts incluso en los momentos más cotidianos, como al conducir o durante la ducha. En paralelo, profundiza en los textos de Marco Aurelio, a quien considera una referencia atemporal, “el Ryan Holiday del siglo II”, sugiere.

“Acabo de terminar de leer otro libro. Es momento de volver a entrar en ese mindset estoico otra vez”, comentó el chico que llega a Raiders, lo que ha sido un secreto a voces durante meses. “Ser quarterback es algo cerebral y siempre estoy listo para aprender, listo para… aumentar mi neuroplasticidad en el estoicismo”.