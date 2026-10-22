El fútbol oficialista pide unos mil euros a jóvenes cubanos para participar en pruebas en España

La cifra de por sí resulta elevada para muchachos jóvenes que, por el simple hecho de dedicarse al fútbol, no significa que siempre puedan vivir de él.

Los candidatos, de entre 16 y 20 años, podrán entrenar con la selección cubana Sub 17 en Huelva un par de días, los 2 y 3 de noviembre

Matanzas/La Asociación de Fútbol de Cuba (AFC) pide alrededor de 1.000 euros a futbolistas que deseen participar en pruebas que se realizarán en España a principios de noviembre para captar talento para su selección absoluta.

A mediados de octubre, la institución publicó en sus redes sociales oficiales un anuncio en el que convocaba a futbolistas de entre 16 y 20 años a presentarse en Huelva los días 2 y 3 de noviembre para ser vistos con el objetivo de ser tenidos en cuenta en el futuro para el seleccionado de mayores. Sin embargo, los que trataron de inscribirse en la prueba mediante el correo de la secretaría de la AFC, recibieron una sorpresa un tanto inesperada.

Se les respondió con un póster que arrojaba más información sobre el evento: se aceptarían jugadores de origen cubano de entre 16 y 22 años, el tiempo de duración sería del 1 al 4 de noviembre incluyendo la inscripción y recepción de los futbolistas y la sede será la localidad de Islantilla con hospedaje en el hotel AMA Islantilla Resort de cuatro estrellas y en apartamentos de 90 metros cuadrados con habitaciones independientes, terraza y cocina.

Se les respondió con un póster que arrojaba más información sobre el evento / Cortesía

Precisamente el hospedaje parece determinar el precio de participación en las visorias, pues se piden 980 euros por persona para los que se alojen en apartamento doble y 1.100 euros por persona para los que se alojen en una habitación individual del hotel. El dinero será recibido en cuenta bancaria asociada a la empresa española CD Accion XXI, misma que ha organizado otros eventos deportivos en Cuba, como el Triatlón de La Habana.

Vale destacar que la selección cubana Sub 17 llegará a Huelva el próximo 26 de octubre para finalizar su preparación de cara al Mundial de la categoría a celebrarse en Catar desde el 19 de noviembre, por lo que la AFC también aprovecha para vender las visorias como una “oportunidad única” de entrenar y compartir con la Cuba Sub 17 mundialista.

La organización de estas pruebas para integrar el Cuba de fútbol en su máxima categoría despierta cierta polémica entre aficionados, especialistas del fútbol cubano e incluso en el entorno de jugadores interesados en participar. Primero, porque cuando se trata del nivel absoluto, se supone que una federación y un cuerpo técnico medianamente serio ya sabrían qué exponentes gozan de continuidad en determinadas ligas alrededor del mundo, algo mucho más sencillo en esta era digital en la que la mayoría de las competiciones profesionales cuentan con herramientas para acceder a videos, estadísticas y otras informaciones de los jugadores.

¿Por qué no convencer con un proyecto deportivo serio a futbolistas de calidad comprobada?

Al momento de la redacción de estas líneas, la AFC prescinde de futbolistas con importante trayectoria a nivel de clubes como Onel Hernández del Port Vale de Cuarta División Inglesa, Yosel Piedra del AD San Carlos de Primera de Costa Rica, Carlos Vázquez Cavafe del Dhofar de la Liga de Omán, Fabian Gloor del Schaffhausen de Tercera de Suiza, entre otros elegibles. Entonces, ¿por qué no convencer con un proyecto deportivo serio a futbolistas de calidad comprobada?

Además, la fecha de la visoria no corresponde a una pausa de selecciones en el calendario competitivo, por lo que la participación de cada futbolista necesitará autorización de su club.

En un segundo plano, y no menos importante, está el precio de participación exigido por los organizadores. La cifra de por sí resulta elevada para muchachos jóvenes que, por el simple hecho de dedicarse al fútbol, no significa que siempre puedan vivir de él. Y aunque es bastante común que se exija dinero para pruebas en clubes profesionales, no suele ser así cuando se trata de concentrados de selecciones nacionales. Por otro lado, Islantilla es una zona de playa que suele bajar sus precios de hospedaje en invierno debido a su temporada baja en el turismo. Por lo que, si el precio está estrictamente ligado al alojamiento, carece de sentido.