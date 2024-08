Con horas de retraso, cargados de 'pacotilla' y a oscuras, reciben en Cuba a la delegación de París 2024

La Habana/Un Miguel Díaz-Canel visiblemente disgustado recibió a la delegación olímpica cubana este lunes en el Aeropuerto Internacional José Martí. A las varias horas de retraso del vuelo se añadió más de media hora de espera para que los atletas salieran del avión, según pudo verse en las imágenes de la televisión estatal. Presididos por Mijaín López, en la ceremonia de bienvenida se recibió a quienes habían logrado alguna medalla: nueve en total. El evento fue austero: la única nota lujosa fue el Rolex GMT-II Master de 11.850 dólares que usaba el mandatario, decorado en rojo y negro, los colores de la bandera del 26 de Julio.

Además del presidente, recibieron a los deportistas el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández, y Roberto Morales Ojeda, secretario del Comité Central del Partido. En cuanto a la familia de los atletas, solo la de López –el gran coprotagonista de la noche junto a Fidel Castro, cuyo cumpleaños, que celebra este martes el régimen, fue recordado una y otra vez en la ceremonia– pudo acceder a la pista.

A oscuras, y con una cámara que evitaba enfocar las maletas y trastos con las que cargaba algún entrenador o personal del equipo, el recibimiento comenzó con las palabras del oro en boxeo, Erislandy Álvarez. El deportista leyó, a duras penas, unas felicitaciones a la delegación que interrumpió con una mueca cuando el discurso comenzó a enfocarse en Castro. También intervino, para justificar los resultados mediocres en París, el vice primer ministro cubano Jorge Luis Perdomo Di-Lella.

El despliegue de la prensa oficial, que acompañó por todo el recorrido habanero a los atletas, hasta su llegada a La Piragua, estuvo a la altura de la cobertura que hicieron durante los Juegos Olímpicos de las presuntas “proezas” cubanas. Con la falta de recursos y el bloqueo como centro, todos los medios oficiales –el noticiero, Canal Caribe, Granma y Cubadebate en especial– aplaudieron el desempeño de la Isla pese a llevar a una delegación de apenas 61 atletas, la más reducida en décadas.

“Compitieron con dignidad y sin mercantilismo”, era una de las frases que se escuchaba repetir –como dictada desde arriba– a los reporteros.

Los atletas también se mostraron complacidos frente a las cámaras, en especial López, un incondicional, que aseguró que no se desvinculará del deporte, sino que seguirá su carrera como entrenador. “Terminé a lo grande, con la medalla de la valentía, a los 42 años”, dijo el luchador, de cuya presea el oficialismo se ha congratulado hasta el cansancio.

Para el encuentro en Los Ángeles 2028, cuando López ya no esté en el colchón, el régimen deberá ingeniárselas para llegar siquiera al lugar 32 del medallero que ocupó en París. Desde 1968 la Isla no salía del top 20, un lugar difícil de alcanzar si además el boxeo, otro de los deportes en que ha destacado históricamente –y con el que obtuvo su segundo oro este año– no formará parte de las disciplinas escogidas.

El resto de los atletas que llegaron días antes a la Isla –quienes quedaron fuera de las competiciones y no alcanzaron medallas–, lo hicieron sin pena ni gloria. No obstante, uno de ellos, el triplista cubano Andy Hechavarría, está dando de qué hablar luego de varias publicaciones que aseguran que puso en venta en Facebook el teléfono celular que le fue entregado en los Juegos Olímpicos.

“Se vende nuevo en su caja. Edición limitada en buen precio, en 900 USD. El de los Juegos Olímpicos”, escribió el atleta en la publicación que mostraba varias imágenes de un Samsung Galaxy Z Flip 6, Edición Olímpica, que mostraba los cinco aros del evento en el reverso. El modelo, por ser exclusivo, es imposible de adquirir en ningún comercio, y fue entregado por la empresa surcoreana a los participantes en París. Su precio original, muy por encima de lo que pide Hechavarría, supera los 2.000 dólares.

El episodio recuerda a la venta de medallas olímpicas y de otros certámenes internacionales que han protagonizado varios deportistas cubanos para “sobrevivir” en la Isla.

Sin embargo, el propio atleta desmintió después la información, comentando que no está a la venta. “Es pura falsedad”, escribió el deportista, que explicó que había compartido las imágenes publicadas con un conocido que robó su identidad y decidió difundirlas sin autorización.

El regreso de los atletas de París ha estado lleno de sinsabores, y su partida hacia Francia, a inicios de julio, tampoco estuvo exenta de incidentes. Según cuenta a 14ymedio una trabajadora del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, debido a las demoras de Aduana el vuelo que llevaba a los ciclistas cubanos partió sin las bicicletas. “Por poco compiten a pie”, ironiza. Lo mismo ocurrió hace unos años –“creo que en otros Juegos Olímpicos”, recuerda– con los de tiro: “Ellos se fueron y las armas se quedaron atrás”.