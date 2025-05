El ‘Hulk’ cubano Óscar Pino conquista la plata en lucha de playa y quiere el lugar de Mijaín López

La Habana/La figura de Óscar Pino Hinds luce imponente frente a sus compañeros de lucha de playa. Con sus 1,96 de estatura y 90 kilogramos de peso, el Hulk cubano terminó este martes con una medalla de plata su participación en la Serie Mundial de la especialidad que tuvo lugar en Monterrey (México) tras sucumbir en la final ante el georgiano Mamuka Kordzaia.

En sus inicios, la carrera de Pino Hinds tuvo la mala fortuna de coincidir con la etapa más activa del coloso Mijaín López. Eso lo llevó a pasar de la lucha grecorromana a la libre. “En el 2018 el entonces presidente del Inder, Antonio Becali, se reunió con los entrenadores y buscaron la manera de que no me quedara atrás en un año donde podía tener más participación y decidieron que me probaran en la libre”, contó en 2023 el atleta a la revista Play-Off Magazine.

Sin embargo, el Hulk cubano ha sabido ser paciente y quiere la plaza que dejó vacante El Gigante de Herradura y cinco veces medallista olímpico. “Quiero ocupar el lugar de Mijaín”, así lo dijo al medio oficialista Jit.

Sus resultados avalan su deseo. Conquistó el oro en el Campeonato Panamericano de Luchas que se llevó a cabo en el estado norteño. El resultado, además, le dio el boleto para el Campeonato Mundial a disputarse en Zagreb, Croacia, del 13 al 21 de septiembre próximos.

Óscar Pino al lado de sus compañeros del equipo cubano de lucha de playa en Monterrey (México). / Jit

Con facilidad, Pino Hinds superó 9-0 al venezolano Moisés Pérez y 8-0 al brasileño Eduard Soghomonyan. En la final, venció cerradamente 3-1 al estadounidense Cohlton Schultz, un oponente al superó en los Juegos Panamericanos de Santiago (2023).

Como luchador, Pino Hinds ha conseguido la presea de oro en los campeonatos panamericanos de Fisco, EE UU (2016), en Salvador de Bahía, Brasil (2017), en Acapulco, México (2022) y Buenos Aires (2023); el Campeonato Nacional en Camagüey, Cuba (2019); el torneo internacional de luchas Cerro Pelado-Granma (2020). En 2023 se adueñó del podio en el Gran Premio de Lucha en Niza, Francia; el ranking series en Zagreb, Croacia; los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador y los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile.

Este año Cuba aceptó participar en la Serie Mundial de lucha de playa con parte del equipo que llevó a México. Esta disciplina es un combate en estilo libre, se realiza en un círculo de siete metros de diámetro sobre la arena. Los combates, en los que se vale de todo, terminan cuando uno de los dos contendientes acumule tres puntos.

Los resultados favorecieron al habanero, además de la plata conseguida por Pino Hinds, subieron a los más alto del podio: la granmense Yaynelis Sanz (en la categoría de 60 kilogramos), la habanera Milaimis Marín (70 kg) y el santiaguero Geannis Garzón Jr. (80 kg).

El equipo de la Isla finalizó su participación con 18 victorias y apenas una derrota, para un total de 53 puntos a favor y seis en contra.