El Inder premia al entrenador de Mijaíl López con un carro de uso con golpes y gomas gastadas

La Habana/El Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (Inder) entregó en marzo pasado al entrenador del pentacampeón olímpico Mijaín López y de otros medallistas, Raúl Trujillo, un vehículo con más de 190.000 kilómetros recorridos y llantas desgastadas. Según el luchador retirado Roly Dámaso, al artífice de campeones “le prometieron cambiarle el auto, pero hasta la fecha, no hay nada”.

La “entrega y fidelidad” de Trujillo, “uno de los entrenadores más laureados de la historia de la lucha cubana” fue reconocida por el régimen con un vehículo retirado de la renta de turismo. Una unidad, subrayó Dámaso, con “tres rines 14 y uno 16 (llantas), sin goma de repuesto, además que los cauchos están lisos y tiene dos golpes visibles en la carrocería”.

El profesor de 72 años fue distinguido en noviembre pasado por la Universidad de Matanzas con el título de Doctor Honoris Causa en Ciencias de la Cultura Física. El hombre, al que Mijaín López ha señalado como “un padre y ejemplo para todos dentro de la lucha cubana y mundial”, vive desde hace 16 años en un albergue de La Habana, “tras años de promesas de una vivienda digna que nunca llegaron”, reiteró Dámaso.

Además recordó que Trujillo entrenó a atletas en las Escuelas Superiores de Perfeccionamiento Atlético (ESPA) y del Equipo Nacional, formando a varias generaciones de campeones. “Su consagración llegó al trabajar junto a Pedro Val en la preparación de Mijaín López para su tercer oro olímpico, y luego asumir completamente su preparación para el cuarto y quinto título”.

Raúl Trujillo el día de la ceremonia en que les hicieron entrega de autos a entrenadores y atletas. / Captura de imagen/Jit

Bajo la guía de Trujillo han estado, además del pentacampeón López, el medallista de oro en Juegos Olímpicos y bicampeón mundial Ismael Borrero, el conquistador de la presea áurea y campeón mundial Luis Alberto Orta, el ganador de plata olímpica Yasmany Lugo, además del conquistador del bronce en las Olimpiadas y campeón mundial Gabriel Rosillo, así como Óscar Pino que obtuvo plata y bronce mundial.

Los vehículos con desperfectos con los que el Inder reconoció la fidelidad de sus glorias deportivas han sido objeto de reclamos en otras ocasiones. El medallista de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, Erislandy Álvarez, aseguró meses atrás que le “dieron una mierda” y que lo único que servía del Hyundai Grand i10 “es el motor”.

El pugilista dijo que “invirtió casi 5.000 dólares” para restaurarlo. “Estas son cosas que no publican, cuando publiquen algo que tenga respeto, esto no tiene respeto, ya hasta se me explotó una goma, gracias a Dios no me paso nada”, dijo en redes, haciendo referencia a una nota de la prensa oficial, y poco después borró la publicación.