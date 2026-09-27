Jesús Cruz: la estrategia detrás del regreso del voleibol cubano a los Juegos Olímpicos

Matanzas/Tras finalizar en la tercera posición del reciente Campeonato NORCECA, el Cuba masculino de voleibol encaraba el clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La semifinal del evento preolímpico deparaba a los cubanos un triunfo 3-0 (32-30, 25-19 y 25-15) sobre República Dominicana. Ahora, solo la anfitriona Canadá se interponía en el regreso de Cuba al escenario olímpico. El partido cumbre, acontecido en la ciudad de Moncton, inició con la imposición de los cubanos en los dos primeros sets, con marcadores de 25-21 y 25-23.

“En la semifinal del Campeonato NORCECA, también ante Canadá unos días antes, habíamos decidido darle descanso a Robertlandy Simón para que estuviese al 100% en los dos juegos por la clasificación olímpica. Sabíamos que disputaríamos unos siete partidos en el torneo y no queríamos que tantos juegos consecutivos pasaran factura a un jugador tan experimentado. También rotamos a Marlon Yant, que no abrió como titular, y lo alternamos con Miguel Ángel López. Ya en la disputa por el boleto a Los Ángeles 2028, abrieron todos los titulares en plenitud de forma”, declara a 14ymedio Jesús Cruz, entrenador principal de la escuadra cubana.

Es enero de 2020 y el plantel cubano aterriza en Vancouver por el clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio, celebrados finalmente en 2021. El certamen comprende un todos contra todos ante los elencos de Canadá, Puerto Rico y México. A la postre, el duelo entre la Mayor de las Antillas y el País de la Hoja de Maple será clave para definir el cupo a la cita olímpica. Cuba ganó los dos primeros sets con idénticos marcadores de 25-22.

“Muchos atletas dentro del equipo estuvieron en esa clasificación que se perdió con Canadá después de ganar los dos primeros sets y aparecieron algunos fantasmas"

Acontece el tercer set en Moncton. Cuba lo pierde 25-23. Jesús Cruz tiene que hacer algo: “Muchos atletas dentro del equipo estuvieron en esa clasificación que se perdió con Canadá después de ganar los dos primeros sets y aparecieron algunos fantasmas por la mente de varios, pero se hizo un llamado a la confianza en la preparación que tuvimos. Los partidos anteriores en Italia y Rusia fueron muy importantes para retomar la calma y rescatar en su memoria que perder un set no es significativo en este deporte. Ningún set se parece a otro. Los jugadores también se llamaron a capítulo y enfrentaron el cuarto set como si fuese el primero”.

¿Fantasmas del pasado? ¿Qué había sucedido en Vancouver en 2020? Cuba cayó aparatosamente en el tercer set por 25-12, cedió 25-21 en el cuarto parcial, y en el quinto, los norteamericanos vencieron 15-9. En ese partido, ni los 21 puntos de Miguel Ángel López, ni los 15 de Robertlandy Simón evitaron la debacle.

Pero el cuarto set en Moncton en 2026 sería diferente: Cuba finiquitó el partido al ganarlo 25-22. Los números finales exponen a Marlon Yant como máximo anotador de las Cuatro Letras con 25 unidades. Miguel Ángel responde esta vez con 22. Mención especial en ataque mereció el opuesto Alejandro Miguel González con 11 aciertos en 18 intentos.

“Analizamos con nuestro estadístico el comportamiento de los pasadores de Canadá en enfrentamientos recientes contra nosotros"

¿Qué hizo posible la victoria en esta oportunidad? Jesús Cruz lo tiene claro: “Analizamos con nuestro estadístico el comportamiento de los pasadores de Canadá en enfrentamientos recientes contra nosotros. Determinamos su tendencia cuando tenían a Simón delante o cuando estaba Alexis Wilson. A partir de ahí, trazamos el plan táctico. En la semifinal del NORCECA, su opuesto nos hizo mucho daño por la demarcación que le hicimos en el bloqueo. Corregimos algunos detalles a los atacantes auxiliares que bloquean por esa zona y se cumplió al pie de la letra. Otro detalle que marcó la diferencia fue la dirección del saque. Dirigimos la mayoría de los servicios hacia su capitán, que días antes nos había atacado muy bien, y buscamos que tuviese mayor dificultad para atacar en el complejo uno. En la defensa, por la zona uno se lograron levantar un par de pelotas, lo cual no había sido posible en el encuentro anterior”.

Las emociones estallan ante semejante triunfo: “La alegría al clasificar a los Juegos Olímpicos es inmensa. Imagínate, mucho esfuerzo y sacrificio para alcanzar este objetivo. Entre las personas que me vienen a la cabeza está mi madre, Verónica López, que siempre me ha impulsado a seguir adelante, a olvidarme de detractores y criterios negativos, y salir a buscar por lo que tanto hemos trabajado todos”, concluyó Cruz.