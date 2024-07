Jordan Díaz: “De los Juegos Olímpicos tengo que irme con una medalla, ya sea oro, plata o bronce”

Madrid/Jordan Díaz está viviendo un 2024 espectacular. En Roma se proclamó campeón de Europa de triple salto con la tercer mejor marca de la historia (18,18 metros) y en La Nucía (Alicante) se adjudicó su segundo título de campeón de España sin oposición. Para la gran cita del año, los Juegos Olímpicos de París, el objetivo es claro: ganar una medalla, ya sea de oro, plata o bronce.

Jordan Díaz, nacido encLa Habana, Cuba, en 2001, aprovechó una concentración de la selección cubana en Castellón, el 28 de junio de 2021, para desertar y, posteriormente, tramitar la licencia para competir por España cumpliendo los criterios obligatorios que exige World Athletics de llevar tres años sin competir a nivel internacional con el país de origen y tres años de arraigo en el país al que quiere representar.

El atleta de origen cubano no representa al país caribeño desde el Mundial de Doha en 2019, en el que fue octavo, pero la dilación en su condición de elegible hasta el 28 de junio de 2024 radicaba en el criterio de arraigo en España. Con el objetivo de estar en Roma pidió a la RFEA que solicitase un adelanto de tres semanas a World Athletics, que el organismo que preside Sebastian Coe atendió, dando el visto bueno el pasado 29 de abril.

Su debut internacional con España no pudo ser mejor. Logró el oro en los Europeos de Roma, con una marca de 18,18 metros, batiendo en duelo al otro favorito, el portugués, también de origen cubano, Pedro Pichardo.

P: A un mes para los Juegos Olímpicos, ¿cómo se encuentra?

R: Bastante bien. Hay que entrenar todavía, pero me da tiempo para mejorar algunos aspectos que me quedan. Estoy muy emocionado de disputar mis primeros juegos.

P: El año está siendo inmejorable. En Roma llegó a los 18,18 metros.

R: Va a ser complicado repetir. Los Juegos Olímpicos son bastante complicados, es una competición bastante diferente a Roma. Habrá muchos atletas de nivel y, en el tema psicológico, requerirá de muchas cosas.

P: El año pasado, Hugues Fabrice Zango ganó el Mundial con 17,64 metros. Este año usted se llevó el Europeo de Roma con 18,18. ¿Siente la presión?

R: Los Juegos van a ser una competición bastante diferente a Roma. Ojalá lo repita. No es que haya saltado 18 metros muchas veces. Estoy estable por encima de los 17,60. Antes me costaba mucho esa marca y ahora que tengo esa marca me da más seguridad para los juegos.

P: ¿Ve muchos atletas con opciones de ganar?

R: Todos los atletas que pasen a la final van a ser favoritos, ya que pasar a la final es muy complicado. Dicen que la clasificación es mucho más difícil que la final. Al ser tres saltos y tener una marca que pasar la cabeza puede jugar una mala pasada. Y más en un evento que es lo más grande del atletismo.

P: ¿En qué se puede mejorar en un mes?

R: La parte técnica la tengo bien. Se pueden mejorar muchas cosas, pero con lo que tengo es más que suficiente. Si pudiera mejorar algo sería la caída. Tengo una caída terrible. Son pequeños aspectos que nos quedan.

P: ¿Qué supone Iván Pedroso en su carrera?

R: Aparte de mi entrenador es mi psicólogo, mi médico... La experiencia que tiene ayuda mucho y más la conexión que tenemos, que es muy importante.

P: ¿Habla mucho con él?

R: Demasiado. Tanto deportivamente como fuera. La conexión es muy importante y ayuda. Aunque piense que no, es un plus.

P: ¿Cómo es ese grupo de trabajo de Guadalajara?

R: Tenemos bastante conexión y tener buen rollo ayuda mucho. Guadalajara es una ciudad tranquila, perfecta para entrenar. No tiene el caos de Madrid. Es un lugar increíble y estoy muy contento de estar ahí. Entrenamos una vez y tenemos la tarde libre.

P: ¿Con qué desconecta?

R: Pedroso está todos los días viendo atletismo, pero yo termino de competir, veo las cosas de las redes sociales y no las veo más. Dejo ese espacio abierto y no analizo mucho las competiciones. Me gusta jugar mucho a los videojuegos con mis amigos.

P: ¿Hacen mucha vida juntos como equipo?

R: A veces nos reunimos todos juntos y hacemos alguna comida, pero cada uno tiene su vida y sus cosas. Tenemos buen rollo.

P: ¿De Yulimar Rojas que se puede aprender?

R: Es una atleta increíble. Es una locura. Me cuesta trabajo entrenar con ella en plan que me aprieta demasiado. Con lo alegre que es da alegría al equipo. Es increíble verla entrenar.

P: ¿Cómo se enteró de su lesión?

R: Estaba ahí. Presencié todo. Fue un caos. Y más para unos juegos. Lesionarse ahora es pegarse un tiro, pero son cosas que pasan. Ahora toca recuperarse para que vuelva pronto al equipo.

P: ¿Por qué en Cuba hay tan buenos saltadores?

R: Los entrenadores tienen una buena metodología de inicio, por decir algo.

P: ¿Se fomenta mucho el deporte en Cuba?

R: Por lo menos cuando yo estaba sí. Se apostaba mucho por el plan de deporte y había muchos atletas muy buenos. Era muy complicado acceder a escuelas de alto rendimiento. Había que lucharlo mucho.

P: ¿Por qué empezó en el atletismo y no en otro deporte?

R: Fue un poco obligatorio, pero no en plan porque a mis padres les gustase mucho el deporte. Me apunté porque unos amigos querían entrar. Pasó el tiempo, mis amigos se cansaron, yo dije que me iba y mi madre cuando se enteró dijo: ‘tú te quedas’. No me dejó irme y hacia adelante. Le cogí gusto, me lo tomé más profesional y dejé de hacer ciertas cosas que hace un chico de esa edad.

P: ¿En algún momento pensó en la decisión de marcharse?

R: Fueron tres días antes de venir a España para la preparación de los Juegos de Tokio. No quiero entrar mucho en el tema. Fueron tres días antes de salir, me senté con mis padres, me apoyaron en todo y aquí estoy. No puedo entrar. Te meten en una lista negra y no puedes entrar en ocho años. Me quedan cinco. No les he vuelto a ver desde que estoy, pero hablo mucho con ellos.

P: ¿Cómo le han recibido en la federación y en la selección española?

R: Me han tratado increíble, como uno más, y estoy muy contento con eso de que un atleta de otro país sea bastante querido.

P: Sus resultados han despertado mucha ilusión. ¿Siente la presión o está tranquilo?

R: Yo me lo tomo tranquilo. Soy como un pasota. No miro mucho las redes sociales ni comentarios ni nada. Sé que se ha creado un poco de bombo por el tema de los juegos y mucho más por lo sucedido en Roma. Lo tomo como algo bueno y malo al 50%. Me tienen en cuenta para algo importante, pero me crea cierta presión que se puede gestionar sin problema. Término medio.

P: ¿Cómo vislumbra los juegos?

R: Sueño con los juegos desde que estoy en Cuba. Es lo más top del deporte. Habrá que lucharlo y a ver si suena el himno de España en París.

P: ¿Cómo ha llevado las acusaciones de Pichardo en Roma tras quedar segundo?

R: Es algo que no entiendo porque hay cosas de un atleta de nivel que no se entienden. Tiene sus motivos, es libre de hacer o pensar lo que quiera, pero ahí están las pruebas. Mi medalla está en casa. Poco más que agregar.

P: ¿Te dolió que fuera de otro atleta de origen cubano?

R: No. Me dio igual. Tampoco iba a apagar la felicidad que tenía o el triunfo.

P: Después de los juegos, ¿qué hará?

R: No sé, estoy muy cansado. Quiero que terminen los juegos y pensar si hago la Liga de Diamante de Roma. Estoy muy cansado. Es algo que no puedo responder ni yo. Por la emoción igual voy a Roma, pero necesito descansar.

P: ¿Dónde está su límite?

R: No hay límites. No me enfrasco en las marcas. Podría terminar mi carrera sin saltar 18 metros, lo que me interesan son las medallas, que es lo que queda siempre. Saltar 18,18 está bien, pero no voy a saltarlo todos los días. Habrá que ajustar esas ciertas cosas técnicas para estar cerca y mantenerme por esa línea de 18 o 17,90.

P: El Campeonato de España lo ganó con facilidad. ¿Cómo se motiva para algo así?

R: Yo compito para mejorar mis marcas, no miro ganar a tal o cual persona. Solo voy a mejorar mis marcas para que se vea el trabajo que estoy haciendo. Si pierdo y mejoro mi marca sabes que la derrota no será tan dolorosa. Yo solo miro si mejoro mi marca y así estoy feliz.

P: ¿Firmaría una plata o un bronce en París?

R: Voy a los juegos y tengo que irme con una medalla, sea oro, plata o bronce.