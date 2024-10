Las judocas cubanas Dayle Ojeda y Ayumi Leiva se fugaron por falta de apoyo y las humillaciones

La Habana/Las cubanas Dayle Ojeda y Ayumi Leiva desnudan la realidad del judo en la Isla, el deporte que ha otorgado 37 medallas (seis de oro, 15 de plata y 16 de bronce) en los Juegos Olímpicos. A los eventos internacionales solo “viajan las primeras figuras” y según contó Ojeda al diario español El Mundo, recibía un salario mínimo y la ayuda de sus padres para subsistir, ante este paupérrimo escenario solo tenía dos caminos: “salir del país o abandonar el deporte”.

Ojeda, competidora en los 78 kilogramos, enfrentaba el fantasma de la cuatro veces campeona olímpica (Tokio 2020, Río 2016, Londres 2012 y Pekín 2008) Idalys Ortiz, con ella al frente, tenía pocas posibilidades para sobresalir. “No había recursos para nada, no había manera de desarrollar una carrera deportiva y no tenía medios para vivir”. Esa era la realidad para la judoca de 31 años.

La habanera formó parte del equipo que entre el 6 de mayo al 26 de julio apoyó en los entrenamientos de los atletas clasificados a París 2024, sin embargo, tenía un boleto de avión para retornar a la Isla el mismo día de la inauguración. Minutos antes de abordar sabía que era el momento de separarse del grupo.

“Estaba nerviosa, miraba atrás por si me seguían, no sabía qué pasaría”, dijo al mismo medio español. Unas amistades la recogieron en el aeropuerto y después abordó un ómnibus hasta Barcelona, donde luego de permanecer unos días viajó a Valencia para reunirse con Ayumi Leiva.

En su trayectoria deportiva, Ojeda ha conquistado un campeonato nacional, dos subcampeonatos en los abiertos panamericanos de Varadero, además de su participación en los Grand Slam de París y Dusseldorf. Con estas credenciales fue recibida en el Centro Especializado de Alto Rendimiento (Cear) de Benimaclet, donde entrenan los olímpicos Salva Cases y Tristani Mosakhlishvili Tato.

Ayumi Leiva suma cuatro eventos con medallas como judoca española / Instagram/@ayumileiva

La atleta cubana cuenta con una plaza que le ofreció la Federación Valenciana de Judo, además, le ayuda con su manutención y el material para sus entrenamientos, pero a ella le urge competir y ganar, sabe que eso es un punto a favor para poder obtener la naturalización española. “Me encantaría poder ir a los próximos Juegos Olímpicos y devolver a España toda la ayuda que me está dando”.

Las humillaciones y las amenazas llevaron a Ayumi Leiva a fugarse en 2022 del equipo cubano de judo mientras realizaban una escala en Madrid de camino a Cali (Colombia). “En mi primera competición júnior, me obligaron a firmar un papel diciendo que me comprometía a sacar una medalla”, relató al diario deportivo español AS. “Si no firmaba, me echaban de la escuela”, agregó.

La judoca de 22 años denunció que “todo el tiempo tenías que estar aguantando los malos tratos de los entrenadores”. Como atleta “no podías opinar, no podías preguntar, te humillaban; aguanté, pero no podía soportar”.

Leiva se separó del grupo de judocas y pidió asilo político a la policía del control de pasaportes. Debido a su condición y la falta de dinero, pasó tres meses en un sitio de la Cruz Roja. En ese tiempo le escribió a los entrenadores Sugoi Uriarte y Laura Gómez y acordó un encuentro en el Centro de Alto Rendimiento de Benimaclet.

En julio de 2023 le fue otorgada la nacionalidad española. Desde entonces ha conquistado cuatro medallas en la categoría de 52 kilogramos: bronce en el Grand Slam de Antalya (Turquía), el Qazaqstan Barysy Grand Slam y en el Madrid European Open y plata en el Grand Prix de Zagreb. Tiene la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 defendiendo la bandera de España.