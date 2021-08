Dos judocas cubanas se fugan de la delegación oficial durante una escala en Madrid

Las judocas cubanas Ayumi Leyva y Nahomys Acosta abandonaron la delegación de la Isla durante una escala en Madrid, España. Las deportistas iban a participar en el clasificatorio para los Juegos Panamericanos Junior de Cali (Colombia), que se desarrolló el pasado 14 de agosto en la misma ciudad, pero nunca llegaron al evento.

Según informó este martes el sitio oficial JIT, Leyva y Acosta iban junto a otros 12 atletas que siguieron hacia Colombia pero fueron retirados del torneo después de que siete de ellos dieran positivo a covid-19.

Los siete varones y cinco mujeres suspendidos en el certamen "debían ganar los cupos en el último de los siete eventos con puntuaciones para el escalafón", aunque afirma JIT que al menos dos "féminas están pendientes de accesos por ranking".

Debido a las restricciones de vuelos impuestas por la pandemia, muchos atletas de la Isla que van a competir en torneos en América Latina deben viajar primero a Madrid y desde allí tomar un avión rumbo a alguna nación de Centroamérica o América del Sur.

Los siete varones y cinco mujeres suspendidos en el certamen "debían ganar los cupos en el último de los siete eventos con puntuaciones para el escalafón"

A finales de junio, el deportista Raudelis Guerra también abandonó en España la delegación de baloncesto de la Isla, camino del torneo clasificatorio para el mundial, que se desarrolló en El Salvador.

Guerra se fugó de la comitiva en el mismo Aeropuerto de Madrid-Barajas, donde parte del equipo nacional hacía escala para continuar rumbo al país centroamericano.

"Abandoné la delegación por un motivo muy, pero muy personal. Quizás muchos no conozcan cuál es y las personas opinen sin conocer. Pero yo sí me entiendo y los míos sí me entenderán", declaró poco después el guantanamero a Play-Off Magazine.

Casi un mes antes, se dieron otros casos de deserciones de atletas y colaboradores cubanos. Lázaro Blanco, lanzador del equipo nacional que participó en el Preolímpico de Béisbol de las Américas que se celebró en Florida, decidió quedarse en Miami el pasado 4 de junio y no regresar a Saltillo, México, donde tenía un contrato con un equipo local.

"Lo importante es que me siento bien por la decisión que he tomado, una vida nueva que voy a iniciar en estos momentos, estoy muy contento de estar aquí", declaró Blanco poco después de conocerse su decisión.

Días antes, César Prieto, una de las promesas de la disciplina, había dejado a sus compañeros apenas horas después del aterrizaje en Florida. A los pocos días, Jorge Sile Figueroa, psicólogo de la selección de béisbol, también decidió abandonar la delegación y quedarse en el país norteamericano.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.