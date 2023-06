En un acto de justicia, una atleta cubana de tiro entrega su medalla a una deportista mexicana

La tiradora cubana Laina Pérez entregó la medalla de bronce, que por reglamento le fue asignada, a la atleta Alejandra Cervantes luego de que el equipo mexicano ganara los tres primeros lugares en la prueba de 10 metros pistola de aire individual femenino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador.

Según lo establecido en el certamen, un mismo país no puede ser premiado en los tres primeros lugares, y en caso de que los ganadores sean de la misma nación, la medalla de bronce pasa automáticamente al cuarto lugar.

En la final, además de Cervantes, que quedó tercera, obtuvo oro, Andrea Ibarra, y plata, Alejandra Zavala, todas en representación de México. Aunque en la ceremonia oficial la mexicana fue premiada con el bronce, horas después, el Comité Organizador de los Centroamericanos comunicó que la misma tenía que ser entregada al cuarto lugar.

En la entrega a Laina Pérez, la cubana catalogó la regla de absurda y dijo que era injusto que alguien que se ganara la presea "por ser del mismo país de las dos anteriores, no se la pueda llevar a su casa". Por eso, ante los comisionados del evento recibió la medalla y luego se la devolvió a Cervantes, según las imágenes difundidas en redes sociales que registran el momento. "Quien hizo el reglamento no fue atleta y si lo fue, ya se le olvidó", sentenció la cubana.

Pérez, quien fue medallista en los Panamericanos de Lima 2019, también ganó bronce en la pistola aire a 10 metros por equipos mixtos junto a su coterráneo Jorge Grau.

Los cubanos alcanzaron una puntuación de 567 unidades y fueron superados por las duplas mexicanas de Alejandro Zavala-Daniel Urquiza y Andrea Ibarra-Carlos González que lideraron con 568 y 572 puntos, respectivamente, informó el medio oficial Jit.

"El área se ha superado muchísimo y México es un gran rival. Siempre queremos más, pero no siempre se logra y en verdad no ha sido mi mejor evento en el aire. Eso me lo llevo de tarea para la casa", dijo Pérez a la prensa en el polígono del Estadio Nacional Jorge El Mágico González.

La atleta, oriunda de Matanzas, adelantó que el viernes competirá en pistola deportiva, "la que más me gusta, y esperemos que todo salga bien", dijo.

Aclara Jit que, aunque Pérez decidió obsequiar su medalla a Alejandra Cervantes, su acción no tendrá repercusión en el medallero oficial del certamen, debido a que la regla está vigente desde hace varios años por lo que la presea queda registrada para la delegación de Cuba.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023 se desarrollarán hasta el próximo 8 de julio en la capital de El Salvador.

