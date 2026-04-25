Karel Guzmán: “¿Qué sucede con los porcientos que la Federación Cubana de Baloncesto recibe de nuestros contratos?”

Matanzas/El 27 de noviembre del pasado año, la selección cubana de baloncesto recibió a su similar de Argentina en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana, como parte del Clasificatorio al Mundial de la disciplina. Dicho juego terminó con marcador de 80-68 favorable a los argentinos. Karel Guzmán sacó la cara por las Cuatro Letras al registrar 22 puntos, seis rebotes y tres asistencias, no obstante, ni siquiera su gran actuación impidió la derrota. Tras el encuentro, el alero de 31 años explotó ante la prensa y cuestionó la gestión administrativa del basket cubano:

“El esfuerzo que nosotros hacemos en venir a jugar por la selección, a pesar de que es algo que queremos, no es muy valorado por la Federación (Cubana de Baloncesto). Nosotros tenemos familia fuera de Cuba y formamos parte de un club, que si no hacemos las cosas bien allí, no podemos avanzar ni crecer como jugadores. Esas son cosas que, al final, la Federación debe darse cuenta y mirar. Nosotros venimos siempre con la mejor disposición y las cosas que nos afectan están fuera del baloncesto” declaró.

Para su siguiente encuentro, Cuba devolvería la visita a Argentina el 1 de diciembre. “Casualmente”, Karel Guzmán no recibió su pasaporte oficial y quedó en el aeropuerto habanero sin poder viajar ni aportar al equipo. La derrota caribeña fue más dolorosa esta vez con un escandaloso 105-49. Guzmán se las ingenió después para regresar a Europa, donde se desempeña al servicio del U-Banca Transilvania Cluj-Napoca de Rumania. Sin embargo, las posibilidades de volver a verlo con el seleccionado nacional parecen remotas. Sobre lo ocurrido con él en aquellos días, conversó con 14ymedio.

Pregunta.- ¿A qué te referías exactamente cuando decías que el esfuerzo de los jugadores del equipo Cuba no era valorado por la Federación Cubana de Baloncesto?

Respuesta.- La razón por la que dije eso no fue para apuntar a alguien personalmente. Lo dije porque era un dolor que tenía y sigo teniendo. Llevo poco más de 10 años jugando en la selección y más de ocho años contratado como profesional en el extranjero. Y como yo, hay muchos jugadores que le dan un porcentaje de su contrato a la Federación. Empezó por un 10%, ya subió a un 15%. Entonces, saquemos un cálculo. Supongamos que son siete u ocho jugadores contratados de la selección, que aportan desde sus salarios. Y a veces, llegamos a entrenar y no hay ni uniformes, que es lo mínimo en un equipo. Veía entrenar a mis compañeros con diferentes camisetas. Parecía que estábamos entrenando en un parque, en vez de en la selección. A veces ni agua nos daban para un entrenamiento que como mínimo duraba dos o tres horas a 35 grados. Son cosas que demuestran que no nos valoran porque venimos del otro lado del mundo, dejando una familia, dejando un club y vemos que al equipo contrario sí son capaces de abastecerlo con lo que a nosotros nos falta. Le ponen agua a ellos y a nosotros no. La pregunta del siglo es ¿qué se está haciendo con ese porciento que dan los jugadores? A veces nos piden que paguemos los boletos de avión o comprar ropa y pelotas para entrenar. Son cosas que la Federación podría resolver. Aclaro también que siempre he ido a la selección porque he querido, nunca nadie me ha obligado, y creo que de no ser por estas situaciones, como equipo podríamos lograr muchísimas cosas.

Parecía que estábamos entrenando en un parque, en vez de en la selección

P.- ¿Qué consecuencia tuvieron esas declaraciones para ti?

R.- No puedo confirmar que lo que sucedió después con el viaje a Argentina y mi problema con el pasaporte haya sido por mis declaraciones, pero tampoco puedo asegurar que no tenga nada que ver, porque al final, uno nunca sabe. Lo que sí me ocasionó fue una multa con mi club. Porque para mi regreso, tenía planificado volar de Argentina hacia Grecia, y al no salir desde Argentina, me tuvieron que gestionar mi salida desde La Habana, estuve en Cuba más días de lo planificado y no llegué a tiempo a un partido importantísimo, y al no presentarme por razones que no tenían que ver con el club, recibí la multa. Son cosas que vienen detrás de una equivocación y la Federación no se da cuenta. Ahora mismo estoy muy decepcionado y no sé si vuelva a jugar con Cuba.

P-. ¿La gestión actual del baloncesto cubano influye en que jugadores de peso en ligas extranjeras desistan de la selección?

R-. Conozco jugadores de nivel que quisieran jugar o han jugado en otro momento por Cuba, que si nos uniéramos, podríamos tener un equipo histórico en cuanto a resultados. Pero muchos de estos basquetbolistas no están con la selección por cuestiones económicas, porque te piden comprar cosas que ellos deberían pagar. Creo que esa es la razón principal por la que se alejan las principales figuras, aunque alguno pueda tener otro motivo para no ir. En mi opinión, creo que la Federación no es consciente de hasta dónde podemos llegar como selección, ni del grupo que se pudiera armar. He visto a otras selecciones latinoamericanas durante mucho tiempo. Sé cómo eran antes y cómo son ahora. Y nosotros tenemos jugadores para disputar un nivel más alto que un clasificatorio mundialista.

P.- En cuanto a los porcientos de sus contratos ¿Solo los tienen que dar los jugadores formados en Cuba? ¿Un basquetbolista formado en el extranjero que decida jugar por la selección cubana también tendría que darlos?

R.- Hasta donde sé, el porciento lo estamos pagando los jugadores formados en Cuba como yo. Los otros, no estoy seguro.

Karel Guzmán vive su quinta temporada en Liga Rumana. Su paso por U-BT Cluj Napoca le ha permitido también disputar competiciones europeas de clubes como Basketball Champions League y Eurocup. Son más de 2.700 puntos los del habanero como jugador profesional, si contamos su paso por el Olímpico LB del circuito argentino. Un atleta de ese calibre no se forma de la noche a la mañana. Por ello, su ausencia, sería un duro golpe para el equipo Cuba. Sobre todo, si tenemos en cuenta que no es consecuencia de un bajo rendimiento deportivo, sino de la tozudez y la prepotencia de quienes están al frente del baloncesto en su país.