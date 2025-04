Llega a España el goleador cubano de futsal Maykol Girón

Matanzas/El estelar futsalista cubano Maykol Girón Rosabal llegó a Madrid el pasado martes con el objetivo de establecerse en España y luchar por la continuidad de su carrera deportiva. Viajó con una visa de seis meses, acompañado por su esposa, que es ciudadana española.

Aunque el granmense de 24 años proviene de una familia de pesistas, no tardó en mostrar dotes con la esférica en sus piernas. Antes de brillar en el fútbol de salón, fue internacional con selecciones inferiores cubanas en la modalidad sobre césped. Participó con Cuba Sub 15 en la Cayman Airways International Youth Football Cup, celebrada en Islas Caimán. Más tarde, se involucró en la concentración Sub 20 con figuras que hoy forman parte del plantel absoluto de Cuba como Yasnier Matos, Yunior Yuri Pérez, Karel Espino, Daniel Díaz y Pedro Bravo.

Ya en el fútbol sala, Maykol Girón obtuvo con su natal Granma un título y un subtítulo nacional. Y en el más reciente torneo doméstico, concluido en 2023, repitió la corona como refuerzo de Ciego de Ávila, con el agregado de endosar 51 goles válidos para obtener la condición de máximo anotador del certamen. Por cierto, el oriundo de Jiguaní marcó en la final de la lid ante La Habana, tanto en el tiempo reglamentario que finalizó empatado 5-5, como en la decisiva tanda de penales favorable a los avileños por 5-3.

Girón también subió a los más alto del podio con Cuba Sub 23 en los primeros Juegos del Caribe Guadalupe 2022

Girón también subió a los más alto del podio con Cuba Sub 23 en los primeros Juegos del Caribe Guadalupe 2022, y además, intervino en topes amistosos ante Venezuela y Costa Rica. Sin embargo, en una decisión bastante polémica para los seguidores del futsal cubano, quedó excluido de las Cuatro Letras para el Campeonato de Concacaf Nicaragua 2024, y para el Mundial de la disciplina albergado por Uzbekistán ese mismo año. Como es de esperar, dicha exclusión causó notable disgusto en el jugador y su entorno.

Quienes han observado de cerca al ala de 1,71 metros lo describen como un cazagoles nato, capaz de pegarle bien al balón con ambas piernas, habilidoso en extremo y muy asociativo con sus compañeros.

Cuba en fútbol sala posee un pedigrí superior al fútbol once. En salones, los cubanos exhiben la participación en seis Mundiales (1996, 2000, 2004, 2008, 2016 y 2024), a lo que suman cinco subcampeonatos de Concacaf (1996, 2000, 2004, 2008 y 2024).