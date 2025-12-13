Lorena Téllez consigue récords para Cuba en Mundiales femeninos de balonmano

Matanzas/Recientemente, Cuba concluyó su participación en el Mundial femenino de balonmano con sede en Alemania y Países Bajos. La representación caribeña transitó sus tres partidos de la fase de grupos del torneo con derrotas ante sus similares de Brasil (20-41), Suecia (17-46) y Chequia (21-44); rivales demasiado superiores a las cubanas. Después, las dirigidas por Jorge Coll asumieron el Grupo II de la Copa Presidente en la que vencieron a Kazajistán (29-28), empataron con Egipto (26-26) y cedieron ante China (30-34).

Al terminar en tercer lugar de dicha llave, quedaron relegadas al partido por el lugar 29, el cual perdieron ante Uruguay (27-33). Las cubanas terminaron en el puesto 30. Quizá pudieron hacer un poco más en los juegos de repesca, pero una de ellas en especial acaparó miradas: Lorena Téllez.

La lateral santiaguera de 29 años, integrante de la plantilla del club Atlético Guardés de la máxima categoría del balonmano español, se cansó de anotar goles en su segunda participación mundialista. Finalizó con 54 anotaciones en siete partidos, con lo que se convirtió en la máxima anotadora de su equipo en esta edición del evento y se adjudicó el récord de más goles en un Mundial para una jugadora de Cuba. Esta marca estaba en poder de Suleiky Gómez, quien concretó 42 goles en el Mundial Brasil 2011.

Lorena se adjudicó el récord de más goles en un Mundial para una jugadora de Cuba

Antes del Mundial de 2025, solo dos exponentes de Cuba habían alcanzado los 10 goles en un partido de la competencia. Adelina Altacho ante Austria en 1999 y Lisandra Lusson ante China en 2011 habían concretado 10 dianas. Sin embargo, Lorena Téllez se distinguió en esta Copa Presidente con 10 anotaciones ante Kazajistán, 11 contra Egipto y 14 contra China. Así no solo se convirtió en la cubana con más goles en un juego de Mundial, también pasó a la historia como la primera de Cuba en firmar más de un partido con 10 goles o más.

Si sumamos sus goles en los Mundiales de 2019 y 2025, Lorena Téllez exhibe 75. Dicha cifra la coloca como segunda mejor anotadora histórica de Cuba en el máximo escenario de este deporte, solo superada por los 98 goles de la legendaria Lisandra Lusson. Le sigue a Lorena en este apartado, con 63 dianas, la incomparable Eyatne Rizo.

Vale recordar que para este Mundial de balonmano el Cuba femenino se presentó en condiciones desfavorables. Por falta de presupuesto, no se planificaron topes de preparación, y además, las integrantes de la selección que juegan en Europa llegaron a la sede del evento apenas horas antes del inicio ante Brasil, esto último por la mala coordinación del traslado.