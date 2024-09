Con las medallas de oro de Omara y Robiel, Cuba alcanza el lugar 28 en los Paralímpicos de París

La Habana/Las medallas de oro del saltador de longitud Robiel Yankiel Sol y de la velocista Omara Durand en los Juegos Paralímpicos de París situaron este martes a Cuba en el lugar 28 del medallero. Este puesto supone cierto respiro al oficialismo, que prevé para la Isla quedar entre los mejores 25 países.

A las 4:00, hora de Cuba, Robiel Yankiel Sol prácticamente “voló” y alcanzó una distancia de 7,41 metros de distancia en la final de la categoría T47, en la que compiten atletas que tienen el movimiento limitado de un brazo de grado bajo a moderado o la ausencia de extremidades superiores. La marca fue suficiente para conquistar el bicampeonato olímpico.

Robiel Yankiel Sol, que sufre una parálisis en su brazo izquierdo debido a complicaciones en el parto, superó al chino Hao Wang, que saltó una distancia de 7,32 metros, y al ruso Nikita Koturov (7,05 metros).

“Mi primera meta era ganar el oro y cumplí lo prometido”, dijo Sol a Prensa Latina en la zona mixta del Estadio de Francia, en Saint-Denis. También explicó que la lluvia no le permitió conseguir una mejor marca ni batir su récord mundial de 7,84 metros, que registró en el Grand Prix de Xalapa (México) en abril pasado. “Los récords se hicieron para batirse y espero que con mi trabajo y el apoyo de mi entrenador podamos conseguir marcas bastantes cercanas a mi récord mundial”, deseó.

Sol es, además, doble campeón del mundo y medallista de oro en los Juegos Parapanamericanos.

Omara Durand conquistó la medalla de oro en la final de 400 metros T12 / Jit

Por su parte, Omara Durand conquistó la novena medalla en su palmarés tras llevarse el oro en los 400 metros T12 en el Estadio de Francia de París. La santiaguera cronometró 53,59 segundos, con los que superó a la iraní Hajar Safarzadeh y a la ucraniana Oksana Boturchuk.

“Estoy muy feliz por conseguir este oro. Lo estoy disfrutando mucho. Hice mi mejor tiempo de la temporada, pero vine aquí para conseguir una medalla. No estaba preocupada por ningún tiempo en concreto. Soy una deportista realizada y me siento muy feliz por todo lo que he logrado en mi carrera deportiva”, declaró.

Durand, que en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023 fue descalificada por soltar la cuerda que la unía a su guía Yuniol Kindelán, quería sacarse esa espina en París y lo consiguió.

La santiaguera llegó a la final con el tiempo más rápido en las clasificatorias, las semifinales y la final de los 400 metros para conseguir el oro. El primero de tres que espera reeditar en París 2024.

“Me siento muy feliz con todo lo que he logrado en mi carrera. Ha sido una historia preciosa. Y ahora correré los 100 y 200 metros para ganar otras dos medallas de oro", confió al portal Olympics.