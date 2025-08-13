En medio de fugas, el oficialismo destaca el oro en remo conseguido en los Juegos Panamericanos Júnior

Leduar Suárez, Roberto Carlos Paz, Henry Heredia y Adel Gutiérrez conquistaron la medalla de oro en la disciplina de remo.

Cuba se ubica en el noveno lugar del medallero con dos medallas de oro, dos de plata y tres de bronce

La Habana/Los medios oficialistas destacaron la medalla de oro del equipo cubano de remo en los II Juegos Panamericanos Júnior. Jit aprovechó las palabras de Roberto Carlos Paz quién dedicó el triunfo a Fidel Castro en el 99 aniversario de su natalicio. “Es un orgullo cerrar con este oro y más un día como hoy”.

La cuarteta, además de Paz, fue integrada por Leduar Suárez, Henry Heredia y Adel Gutiérrez, quienes tuvieron un cierre espectacular para finalizar con un tiempo de 6:01.64 minutos, por delante de Brasil (6:01.75) y Chile (6:02.93). Además, con el primer sitio, el equipo aseguró su participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

“Veníamos con un propósito superior esta vez y nunca estamos satisfechos, pero sí contentos por el cierre, los muchachos hicieron un esfuerzo extraordinario”, aseguró al final de la competencia el presidente de la federación cubana, Ángel Luis García

En el cuarto día de competencias, la Isla se ubica en noveno sitio con dos medallas de oro, dos de plata y tres de bronce. Muy por debajo de Brasil con 38 preseas doradas, 18 segundos lugares y 23 podios de tercer sitio.

El objetivo del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) en el evento que culmina el próximo 23 de agosto es que de los 231 competidores de 28 disciplinas deportivas que participarán en el evento, se consiga la mayor cantidad posible de plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Mientras los medios difunden imágenes de la delegación con banderas de Cuba y los funcionarios enaltecen a Fidel Castro como “el máximo impulsor del movimiento deportivo cubano y artífice de cada uno de sus logros”, los abandonos siguen.

Este martes el periodista Francys Romero confirmó la llegada a República Dominicana del pelotero Geovelys Poll. “Integró el equipo Cuba al Premundial U-18. De ese conjunto ya van 11 jugadores salidos de la isla de los 20 que asistieron”, señaló en sus redes sociales.

Poll se sumó a Marcos Fuentes, que el pasado viernes también llegó a este país en busca de una oportunidad en alguno de los equipos de las Grandes Ligas. Un día antes lo hizo Alejandro Cairo.

A los abandonos hay que agregar un listado de fugas. A inicios de agosto, Hayla González, se desvinculó del deporte cubano en Pamplona, España. Su fuga representó una baja importante para el atletismo nacional, que la tenía como una de las figuras que intervendría en los próximos Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025 y “se perfilaba como protagonista del relevo 4 por 100 metros, apuntando, incluso, a la titularidad en la posta femenina”

En junio pasado la heptatleta Marys Adela Patterson abandonó el hotel en el que se alojaba en Austria y no asistió a la inauguración del Hypomeeting Gotzis. La fuga de la también medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 fue calificada por la Federación Cubana de Atletismo (FCA) y la comisión nacional como "una grave indisciplina".

En abril pasado, los judocas Héctor San Román y Naomis Elizarde solicitaron refugio en Chile tras escapar, luego de que su delegación obtuviera la plata durante un campeonato.