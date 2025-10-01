La mejor dupla cubana de voleibol de playa queda fuera de un torneo por falta de dinero

Los voleibolistas de playa Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo retornarán a los entrenamientos hasta el próximo 6 de octubre.

La Federación Cubana de Voleibol no pudo costear la estancia en México de Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo

La Habana/La Federación Cubana de Voleibol “no pudo costear la estancia en México” de la dupla conformada por los voleibolistas de playa Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo para que participara en el Challenge de Veracruz que inició este miércoles y finalizará el próximo domingo. El evento otorga puntos rumbo a los Juegos Olímpicos y al Campeonato Mundial en Australia.

Según el entrenador, Francisco Álvarez Cutiño, tras la decisión federativa, Díaz y Alayo “tomarán unos días de descanso”. Se tiene previsto que regresen a los entrenamientos el próximo lunes 6 de octubre, “día señalado en que se hará oficial la lista de clasificados al Mundial de la especialidad”.

Los medallistas de plata en el torneo Élite 16 en Río de Janeiro deben de ser una “prioridad” para la federación “porque sólo así volveremos a contar con presencia cubana en podios de élite”, señaló el periodista Robert García Del Corral.

La ausencia de los cubanos en el torneo veracruzano fue sorpresiva. El martes, la agencia Prensa Latina los daba como participantes, además de destacar que se ubican en el lugar 11 del ránking mundial. La dupla está en el top tres de América en el Pro Tour de voleibol de playa, 5.720 puntos, solo superados por los hermanos argentinos Nicolás y Tomas Capogrosso y los brasileños Evandro Gonçalves y Arthur Lanci.

Los cubanos Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo se ubican en el puesto 11 del ranking mundial de voleibol. / Prensa Latina

El oficialista Jit omitió el tema y este miércoles dedicó una nota a Damián Gómez y Eblis Verane, la pareja podría clasificar al Campeonato Mundial si el binomio estadounidense de Miles Partain y Andrew Benesh asegura su lugar mediante el ranking de la Federación Internacional de Voleibol.

El mismo medio recordó que Gómez y Verane finalizaron quintos en el torneo premundial de Norceca, celebrado en Punta Cana, República Dominicana del 19 al 21 de septiembre. “De lograr la cuota, los jugadores menores de 23 años acompañarían a la dupla principal de la Isla conformada por Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo, clasificada por su destacada posición en el escalafón mundial”.

Díaz y Alayo han participado en esta campaña en 15 eventos. Entre sus logros está el primer lugar conseguido en Quintana Roo en marzo pasado y el subtítulo de Río de Janeiro, además de la quinta posición en Hamburgo, Saquarema y Yucatán.