Los mejores jugadores Sub 23 de la tercera Liga Élite del béisbol cubano

Matanzas/La tercera edición de la Liga Élite del béisbol cubano concluyó con el cuarto título nacional de los Tigres de Ciego de Ávila. El evento quedó marcado por las ausencias de peloteros que asumieron contratos en el exterior, y otros que, calculadora en mano, no estuvieron dispuestos a jugar bajo el sol criollo de las 2:00 de la tarde por unos 3.000 pesos al mes. No obstante, a pesar de las notables carencias, determinados talentos aprovecharon la oportunidad para afianzar sus nombres. Muchos de ellos tienen calidad para firmar en la pelota organizada de Estados Unidos, o en circuitos profesionales del Caribe. Por tanto, 14ymedio se toma atribuciones de scout (cazatalentos) para que no pasen desapercibidos los prospectos Sub 23 de mejor rendimiento en la reciente Liga Élite.

Alex Daniel Guerra

El lanzador zurdo de Sancti Spíritus, nacido en 2003, fungió como refuerzo de los consagrados Tigres Avileños. Fue castigado en su paso por la etapa clasificatoria, pero se erigió como una de las figuras de los campeones en la postemporada. En la semifinal, se apuntó el triunfo tras 4.0 innings sin carreras ante Industriales. Y en la final ante los Leñadores de Las Tunas, trabajó 5.1 episodios del último desafío con apenas un par de anotaciones sucias toleradas. Para resumir, dejó un promedio de limpias inmaculado (0.00) en 9.1 capítulos durante estos playoffs. Aunque Guerra puede alcanzar las 89 mph con su recta, su velocidad sostenida oscila entre las 85 y 87. Basa sus resultados en la maña y el control. Sus rompimientos más utilizados son la slider y el cambio de velocidad.

Jean Lucas Baldoquín

El hermano menor del también beisbolista Roberto Baldoquín jugaba en la pelota escolar de Estados Unidos. Sin embargo, desde hace algunas campañas se enroló en los Leñadores de Las Tunas. A sus 21 años, el tercera base diestro de 1.85 metros compiló línea ofensiva de .287/.370/.426 tras 108 comparecencias en la etapa regular. Y además, completó con cuatro dobles, tres jonrones y 18 carreras impulsadas. Quizá su métrica más destacada sea su frecuencia de ponches, uno cada 13,5 presencias en el rectángulo ofensivo. Pero tampoco descartamos su bateo de .320 (de 50-16) con hombres en bases.

Yulieski Remón

Se trata del Sub 23 más determinante en esta versión de la Liga Élite. El defensor del cuadro central, oriundo de Campechuela, derecho, y nacido en 2002, se desbordó en 90 comparecencias con los Alazanes de Granma durante el tramo clasificatorio, pues estampó una ristra ofensiva de .354 con .411 de OBP, y por si fuera poco, el 41% de sus 29 hits fueron extrabases (ocho dobles, dos triples y dos cuadrangulares). Con tales guarismos, no sorprende que las Avispas de Santiago de Cuba lo hayan solicitado como refuerzo para la semifinal. Con los indómitos, jugó las paradas cortas, en vez de su acostumbrada segunda base, y en seis juegos de postemporada, respondió con promedio de .385 (de 26-10), acompañado de tres anotadas y par de remolques.

Con tales guarismos, no sorprende que las Avispas de Santiago de Cuba lo hayan solicitado como refuerzo para la semifinal

Dayron Miranda

Al jardinero industrialista de 23 años hay que tenerlo en cuenta. El toletero derecho de 1.86 metros solo contó con 49 oportunidades para empuñar el madero, no obstante, las aprovechó al concretar .302 de promedio, .388 de OBP y .993 de OPS. Disparó cuatro batazos de vuelta entera y trajo 12 rayitas al home. Mención particular merece su defensa, ya que disputó un total de 76.0 entradas en las praderas derecha y central sin cometer errores.

Fher Cejas

Nos quedamos en los Azules de la capital para hablar de un lanzador que cumplió con creces. El relevista derecho de Boyeros devino en pieza fundamental para el bullpen habanero a sus 22 años, sobre todo si tenemos en cuenta que elementos como Rafael Orlando Perdomo y Frank Herrera partieron a cumplir compromisos contractuales en Italia. Fher saltó a la lomita en 14 juegos como apagafuegos, y en 26.1 episodios, dejó promedio de limpias de 3.08, con una victoria y un salvamento, sin derrotas. Decretó 15 ponches y le batearon para .241. Gracias a que redujo sus boletos a cuatro, estabilizó su WHIP en 1.14. De su repertorio, sobresale una recta capaz de avanzar a 93 mph, la cual complementa con agarres como sinker, slider, cutter y splitter.

Euclides Pérez

A pesar de ser corpulento, este jugador de las Avispas de Santiago de Cuba, categoría 2002, sorprende por su movilidad en la esquina caliente. Las lesiones frenaron su actuación tras 94 comparecencias durante el tramo regular, en las que bateó para .275 con .298 de OBP. Sin embargo, sus números con hombres en bases son bastante superiores: de 48-15, para .313 de promedio. Con hombres en circulación pegó seis de sus 12 extrabases, y cuatro de sus siete jonrones. Además, trajo el empate o la ventaja para los suyos en siete oportunidades.

Otros prospectos destacados de esta Liga Élite, nacidos a partir de 2002: Juan Christian Onofre (jardinero de Ciego de Ávila), Leonardo Alarcón (infielder de Granma), Rafael Orlando Perdomo (pitcher de Industriales), Yassel Izaguirre (utility de Las Tunas), Luis Antonio Pérez (infielder de Las Tunas), Harold Vázquez (receptor de Santiago de Cuba).