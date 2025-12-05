Mijaín López felicita a Yasmani Acosta por su Premio Nacional del Deporte en Chile

Madrid/“Aquí tienes un hermano, un hermano que siempre te apoyó, un hermano que siempre va a estar contigo en todo tu camino, en las buenas y en las malas”. Fueron parte de las palabras que el luchador Mijaín López dirigió a su ex pupilo Yasmani Acosta, que este viernes recibió en Santiago de Chile la medalla del Premio Nacional del Deporte que le fue concedida el pasado marzo. “Gracias por todo lo que hiciste por mí en toda mi carrera deportiva, por todo lo que disfrutamos en cada uno de los momentos”, añadió el pentacampeón olímpico cubano.

Su participación, a través de un video y desde Panamá, donde se encuentra junto al equipo nacional que disputa los clasificatorios para los Juegos Centroamericanos Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026, fue una de las sorpresas de la ceremonia, en la que también participó vía telemática, desde Cuba, la madre de Yasmani Acosta, Marta Fernández.

Al luchador, nacido en Matanzas y nacionalizado chileno en 2018, le entregó la medalla el propio presidente de Chile, Gabriel Boric, quien destacó en su discurso que otorgarle el Premio Nacional “significa entrar en la historia del país”. El mandatario recordó que Acosta estuvo “seis años sin ver a su mamá”, a la que ahora no ve desde hace dos años, y que lleva 10 años sin ver a su hermano. “Y todo por el sacrificio que decidió tomar”, dijo Boric, sin aludir a la sanción que el luchador recibió de Cuba por “desertar” del equipo nacional en 2015, durante los Juegos Panamericanos de Toronto.

“No podemos dejar de agradecer a la Cuba que te formó, pero que hayas tomado la decisión de tomar nuestra nacionalidad es increíble”

“No podemos dejar de agradecer a la Cuba que te formó, pero que hayas tomado la decisión de tomar nuestra nacionalidad y de representar los colores de la bandera de Chile es increíble”, indicó también el presidente. A la vez, recordó la amistad que une a Acosta con López. Ambos disputaron el año pasado en París, en los Juegos Olímpicos, una emocionante final de lucha grecorromana que finalmente ganó López, por 6-0. Fue la despedida del pentacampeón.

Yasmani Acosta explicó en el acto que le costaba mucho encontrar “partner de entrenamiento [por la falta de atletas que se dediquen a la lucha grecorromana y tengan una envergadura similar] por lo cual mi rendimiento es muy difícil que esté al 100”. Pero aconsejó: “Sueñen en grande y no se rindan nunca”.

De igual manera, afirmó que donaba la medalla recién recibida al Palacio de la Moneda. “Hace un año atrás yo dije que esta medalla no era mía, era de todos ustedes”, dijo. “Quiero que esta medalla quede aquí, en la casa de todos los chilenos, que sea parte del Estado de Chile y que todos puedan disfrutarla”.

En el comunicado en el que informaba de la entrega del galardón, el Gobierno chileno destacó la “ejemplar carrera deportiva” de Acosta, “coronada con una histórica medalla olímpica en 2024”. El Premio Nacional del Deporte está dotado, además de la medalla, de dinero en metálico: “245 unidades tributarias mensuales”, que suponen poco más de 17 millones de pesos chilenos (unos 18.400 dólares).