Nacido en Alemania, el hijo del pelotero cubano García Solano es convocado por la selección de fútbol de Honduras

Antes de fichar por el Dortmund, también despertó el interés del Bayern de Múnich y de varios clubes ingleses.

A sus 21 años, Leonardo García Posadas suma experiencia en academias de primer nivel y empieza a llamar la atención en Centroamérica

Matanzas/¿Qué hace el hijo de un ex pelotero de la Serie Nacional cubana en una convocatoria de la selección de fútbol de Honduras? La respuesta está en la historia de Leonardo García Posadas, un defensa de 21 años, nacido en Alemania, hijo del habanero Jorge García Solano.

El futbolista apareció en el banquillo hondureño el pasado 31 de marzo, en el amistoso ante Perú, que terminó con empate 2-2. Aunque no llegó a jugar, su presencia en la convocatoria no pasó inadvertida entre los aficionados de La H, que desde hace tiempo siguen su evolución.

En principio, García Posadas no figuraba en los planes de Honduras para esta fecha FIFA, pero una baja de última hora le abrió la puerta. El también defensor Denil Maldonado abandonó la concentración para asistir al nacimiento de su hijo, y el cuerpo técnico decidió llamar de urgencia al joven zaguero. Fue así como recibió su primera convocatoria a un partido oficial con la selección catracha, después de haber sido mencionado antes como posible refuerzo para la Copa Oro y las eliminatorias mundialistas.

Leonardo García nació en Hamburgo en 2005. Su madre, originaria de San Pedro Sula, le permitió optar por la nacionalidad hondureña y, con ello, por representar al país centroamericano a nivel internacional.

Su padre, Jorge García Solano, tuvo una larga trayectoria en el béisbol cubano

Alto, con buen manejo de ambas piernas y capacidad para desempeñarse también como mediocampista defensivo, se ha formado desde la adolescencia en las categorías inferiores del Hamburgo. Actualmente integra el segundo equipo del club, donde se ha consolidado como una pieza importante.

Entre 2023 y 2025 pasó por el Borussia Dortmund, una de las canteras más reconocidas de Alemania. En su primera temporada sumó experiencia con el plantel juvenil, pero en la siguiente apenas contó con oportunidades en el segundo equipo, lo que lo llevó a regresar al Hamburgo a mediados de la campaña 2024-2025. Antes de fichar por el Dortmund, también despertó el interés del Bayern de Múnich y de varios clubes ingleses. Además, llegó a ser internacional con Alemania en categorías inferiores.

Su padre, Jorge García Solano, tuvo una larga trayectoria en el béisbol cubano. El jardinero jugó 13 temporadas, primero con Metropolitanos en Series Nacionales y también con La Habana en Selectivas. En 2.442 turnos oficiales al bate dejó promedio de .293, conectó 43 jonrones y remolcó 346 carreras. También integró en algunas ocasiones el Equipo Cuba. Con los años, terminó estableciéndose en Alemania.

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